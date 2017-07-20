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12:40 (мск), источник: ЮГА.ру

Жителей Черноморского побережья Кубани предупредили о смерчах

В Краснодарском крае возможно возникновение смерчей, сообщает МЧС.

В ближайшие 3−6 часов и до конца суток 20 июля над Черным морем на участке Бухта Инал — населенный пункт Шепси имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности, ознакомиться с которыми можно на сайте МЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 или 8 (861) 268−64−40.

Как сообщали Юга.ру, в Анапе 19 июля после дождя подтопило дворы нескольких частных домов.

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