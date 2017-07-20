Жителей Черноморского побережья Кубани предупредили о смерчах
В Краснодарском крае возможно возникновение смерчей, сообщает МЧС.
В Краснодарском крае возможно возникновение смерчей, сообщает МЧС.
В ближайшие 3−6 часов и до конца суток 20 июля над Черным морем на участке Бухта Инал — населенный пункт Шепси имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщили в
В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности, ознакомиться с которыми можно на сайте МЧС.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 или
Как сообщали Юга.ру, в Анапе 19 июля после дождя подтопило дворы нескольких частных домов.