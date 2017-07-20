Жителей Черноморского побережья Кубани предупредили о смерчах

В ближайшие 3−6 часов и до конца суток 20 июля над Черным морем на участке Бухта Инал — населенный пункт Шепси имеется опасность формирования смерчей над морем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности, ознакомиться с которыми можно на сайте МЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 101 или 8 (861) 268−64−40 .