В Москве прощаются с Владимиром Толоконниковым

Источник: Nur.kz

В Москве проходит церемония прощания с известным советским, казахстанским и российским актером театра и кино Владимиром Толоконниковым.

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Напомним, Владимир Толоконников скончался 16 июля в Москве.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате.

Служил в том числе в Германии, три года в ракетных войсках. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.

Служил в Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате с момента окончания театрального училища.

Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Шарикова.