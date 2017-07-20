В Москве прощаются с Владимиром Толоконниковым
Гениальный актер скончался 16 июля.
Гениальный актер скончался 16 июля.
В Москве проходит церемония прощания с известным советским, казахстанским и российским актером театра и кино Владимиром Толоконниковым.
Напомним, Владимир Толоконников скончался 16 июля в Москве.
Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в
Служил в том числе в Германии, три года в ракетных войсках. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.
Служил в Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова в
Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Шарикова.
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