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12:26 (мск), источник: Nur.kz

В Москве прощаются с Владимиром Толоконниковым

Гениальный актер скончался 16 июля.

Источник: Nur.kz

В Москве проходит церемония прощания с известным советским, казахстанским и российским актером театра и кино Владимиром Толоконниковым.

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Напомним, Владимир Толоконников скончался 16 июля в Москве.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате.

Служил в том числе в Германии, три года в ракетных войсках. В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища.

Служил в Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате с момента окончания театрального училища.

Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Шарикова.

На фестивале-конкурсе «Алтын адам» — «Человек года-2005» удостоен специальной премии «За вклад в развитие театрального искусства Казахстана».

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