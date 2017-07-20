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12:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Из Прикамья уезжают 20% выпускников вузов

Пермский край находится посередине рейтинга экспертов ВШЭ по миграции молодых специалистов.

Эксперты ВШЭ провели мониторинг миграции выпускников высших учебных заведений России.

Пермский край вошёл в число тех регионов, где зафиксирована незначительная послевузовская миграция. По данным исследования, Прикамье покидает только 20% дипломированных специалистов. Такие же показатели характеризуют и Красноярский край. Ещё меньший отток молодых специалистов, получивших высшее образование, наблюдается на Камчатске (15%). В Сахалинской области и Республике Ингушетии — 14% и 12% соответственно. Всего 8% выпускников вузов уезжают из Республики Тыва.

В среднем же по стране миграция дипломников составляет 33%. Больше всего молодых специалистов уезжает из Ивановской области, Адыгеи и ХМАО. Там отток выпускников вузов составляет 50%.

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