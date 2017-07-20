Из Прикамья уезжают 20% выпускников вузов
Пермский край находится посередине рейтинга экспертов ВШЭ по миграции молодых специалистов.
Пермский край находится посередине рейтинга экспертов ВШЭ по миграции молодых специалистов.
Эксперты ВШЭ провели мониторинг миграции выпускников высших учебных заведений России.
Пермский край вошёл в число тех регионов, где зафиксирована незначительная послевузовская миграция. По данным исследования, Прикамье покидает только 20% дипломированных специалистов. Такие же показатели характеризуют и Красноярский край. Ещё меньший отток молодых специалистов, получивших высшее образование, наблюдается на Камчатске (15%). В Сахалинской области и Республике Ингушетии — 14% и 12% соответственно. Всего 8% выпускников вузов уезжают из Республики Тыва.
В среднем же по стране миграция дипломников составляет 33%. Больше всего молодых специалистов уезжает из Ивановской области, Адыгеи и ХМАО. Там отток выпускников вузов составляет 50%.