Из Прикамья уезжают 20% выпускников вузов

Пермский край вошёл в число тех регионов, где зафиксирована незначительная послевузовская миграция. По данным исследования, Прикамье покидает только 20% дипломированных специалистов. Такие же показатели характеризуют и Красноярский край. Ещё меньший отток молодых специалистов, получивших высшее образование, наблюдается на Камчатске (15%). В Сахалинской области и Республике Ингушетии — 14% и 12% соответственно. Всего 8% выпускников вузов уезжают из Республики Тыва.