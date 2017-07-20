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13:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС проинформировало о возможном сильном ветре, грозе и граде в Татарстане

В Казани ожидаются гроза и кратковременные усиления ветра до 18 м/с.

Источник: AP 2017

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ днем 21 июля и ночью 22 июля на территории республики местами ожидаются: гроза, сильный дождь, кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, локально до 23 м/с, в отдельных районах возможен град. В Казани ожидаются гроза и кратковременные усиления ветра до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, нужно избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд здания.

Находясь на природе при усилении ветра следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

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