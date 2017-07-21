В Москве — фестивалить!

Источник: Мослента

Поскольку прогноз погоды на предстоящий уикенд выглядит довольно оптимистично — в городе будет солнечная летняя погода — лучше воспользоваться моментом и провести выходные на открытом воздухе. Тем более, что в столице 22 и 23 июля пройдет сразу несколько любопытных фестивалей, посвященных активному отдыху. О самых интересных из них читайте в еженедельном обзоре Мосленты.

Большой Фестиваль Италии

22 и 23 июля в Саду «Эрмитаж» впервые пройдет Большой фестиваль Италии. Для гостей праздника будут организованы музыкальная и танцевальная театрализованная программа с артистами из Италии на главной сцене парка, настоящий Outlet, где можно будет купить товары по специальным ценам, Food Market с итальянскими ресторанами и кулинарные мастер-классы от шеф-поваров из Италии, маркет в традиционном итальянском стиле, где будет возможность приобрести сувениры ручной работы, натуральную косметику, украшения, разные виды пасты, а также уроки итальянского от носителей языка, показ фильмов, Travel Market и игровой квест с розыгрышем призов. А маленьких гостей фестиваля ждет анимационная программа и творческие мастерские для всей семьи.

Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем»

Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» начнется в столице 20 июля и продлится до 6 августа. Его лейтмотивами станут сладости и цветы. 42 площадки на улицах и в парках украсят бурреты и необычные композиции из растений. На Новом Арбате появятся цветочные поля, а на Тверской площади откроется цветочный рынок. Всего в оформлении города используют около 160 тысяч цветов.

Источник: Агентство «Москва»

Гостей фестиваля научат составлять икебаны и ухаживать за растениями, варить вкусное варенье, а также дадут попробовать необычные сорта мороженого (например, с беконом или с алкоголем), засахаренные фрукты, торты и конфеты.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут конкурсы на лучший ландшафтный дизайн для оформления города, лучший рецепт и лучшую обертку конфет «Москва». Их разработкой занимались российские и зарубежные кондитеры. По итогам дегустаций жюри отберет финалистов, которые представят свою продукцию москвичам. Все желающие смогут попробовать конфеты и проголосовать за лучший рецепт в проекте «Активный гражданин».

III Ежегодный фестиваль искусств «Вдохновение»

С 21 июля по 1 августа 2017 года на ВДНХ, в парке «Останкино» пройдет III Ежегодный фестиваль искусств «Вдохновение». Гостей ждет уникальная светопроекционная программа с элементами иммерсивного шоу и мультимедиа-арта. Тема фестиваля 2017 года — «Природа Вдохновения».

Темой фестиваля этого года станет «Природа Вдохновения» — европейские художники создадут в настоящем лесном массиве парка «Останкино» мультимедийное пространство под открытым небом, а проводниками в этом мире станут духи леса, животные и герои сказок и мифов. Первозданной красоте природных явлений посвящено более 20 работ известных европейских и российских художников.

Источник: Агентство «Москва»

Маршрут протяженностью километр — столько займет прогулка по «волшебному лесу» — заставит зрителей шоу почувствовать, как много сил, мыслей и идей мы черпаем из природы и как редко бываем наедине с ней. Особенно прогулка понравится детям — часть зон специально сделана интерактивной.

Фестиваль «Свежесть лета»

Новый фестиваль «Свежесть лета» пройдет в Москве 22 июля. В этот день в Екатерининском парке развернется развлекательная программа на любой вкус: фудшоу, фитшоу, бьютишоу, кидшоу, догшоу и, конечно, музшоу.

Для посетителей будет организована территория вкусной еды: фестиваль фудтраков, маркет еды и BBQ Party «Кухня в дыму», а в Большой кулинарной школе опытные шеф-повара приготовят лучшие хиты летней кухни и возродят московские кулинарные традиции.

Для любителей спорта пройдут мастер-классы и показательные выступления Work out, турнир по мини-футболу и московская спартакиада «Династия» среди многодетных семей. В парке также откроется спортзал «под открытым небом», где можно будет получить практические рекомендации от опытных тренеров одного из главных фитнес-клубов Москвы, а также специализированная спортивная площадка для инвалидов.

Любимые питомцы посетителей смогут принять полноправное участие в «Свежести лета» — на фестивале пройдут конкурсы «Мимими» и «Я и моя собака», смотр щенков и шоу «Танцы с собакой».

Фестиваль «Ласточка»

В субботу 22 июля в обновленном парке спорткомплекса «Лужники» состоится второй летний фестиваль музыки и активного образа жизни «Ласточка». Хедлайнером станет одна из главных британских певиц современности Элли Голдинг, чьи песни звучат в саундтреках к фильмам «Голодные игры», «50 оттенков серого» и «Дневник Бриджит Джонс-3». А к ней присоединится группа Years & Years — главная поп-сенсация последних двух лет.

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