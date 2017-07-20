Младшего медперсонала на Среднем Урале стало на 43% меньше

Официальное письмо областного минздрава за подписью его главы Игоря Трофимова, в котором фигурируют эти данные, опубликовал на своей странице в Facebook депутат Заксобрания региона Александр Ивачев.

Он предположил, что сокращения вызваны майским указом Владимира Путина, по которому зарплата младшего медицинского персонала должна составить 100% от среднего дохода по региону. Чтобы не тратиться на повышение зарплат, санитарок переводят в уборщицы, оставляя за ними медицинские должностные обязанности, уверен политик.