22 июля в «Птичьей гавани» для омичей организуют «Зеленый пикник»

Для омичей организуют «Зеленый пикник». Праздник пройдёт в субботу, 22 июля.

Площадка, организованная Омским нефтеперерабатывающим заводом и региональном Министерством экологии, включает более 30 разнообразных активностей.

Центральным событием праздника станет прохождение самого масштабного квеста этого лета: за правильные ответы на вопросы омичи получат необычные призы: сладкую вату, посещение контактного зоопарка, оригинальный плед для пикника, катание на лошадях и возможность выиграть смартфон! Призы можно будет получить сразу на празднике.

Кроме того, программа праздника включает необычные мастер-классы, выставки, конкурсы и развлечения. Сделать икебану, нарисовать картину, понаблюдать за жизнью птиц, принять участие в изготовлении арт-объекта, весело и с пользой провести время — все это здесь, в «Птичьей гавани».

Музыкальное сопровождение праздника будут обеспечивать омские группы Jazz Moment, «Манхеттен Джаз-Бенд», Bridge to you, Acoustic Band «ПроYOU».

Дети совместно с героями мультфильмов смогут узнать, как спасти нашу планету от глобального потепления, провести опыты в «Эко-экспериментариуме», попрыгать на батуте и поиграть в активные игры!