22 июля в «Птичьей гавани» для омичей организуют «Зеленый пикник»
Общегородской праздник «Зеленый пикник» состоится 22 июля.
Общегородской праздник «Зеленый пикник» состоится 22 июля.
Для омичей организуют «Зеленый пикник». Праздник пройдёт в субботу, 22 июля.
Площадка, организованная Омским нефтеперерабатывающим заводом и региональном Министерством экологии, включает более 30 разнообразных активностей.
Центральным событием праздника станет прохождение самого масштабного квеста этого лета: за правильные ответы на вопросы омичи получат необычные призы: сладкую вату, посещение контактного зоопарка, оригинальный плед для пикника, катание на лошадях и возможность выиграть смартфон! Призы можно будет получить сразу на празднике.
Кроме того, программа праздника включает необычные
Музыкальное сопровождение праздника будут обеспечивать омские группы Jazz Moment, «Манхеттен Джаз-Бенд», Bridge to you, Acoustic Band «ПроYOU».
Дети совместно с героями мультфильмов смогут узнать, как спасти нашу планету от глобального потепления, провести опыты в «Эко-экспериментариуме», попрыгать на батуте и поиграть в активные игры!
Все развлечения — бесплатно.