Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Госдеп отреагировал на идею создания Малороссии вместо Украины
Как отдыхают российские знаменитости
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Новая девушка Панина младше него на 16 лет – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12«Мать Ганга»
13:08 (мск), источник: АиФ Омск

22 июля в «Птичьей гавани» для омичей организуют «Зеленый пикник»

Общегородской праздник «Зеленый пикник» состоится 22 июля.

Для омичей организуют «Зеленый пикник». Праздник пройдёт в субботу, 22 июля.

Площадка, организованная Омским нефтеперерабатывающим заводом и региональном Министерством экологии, включает более 30 разнообразных активностей.

Центральным событием праздника станет прохождение самого масштабного квеста этого лета: за правильные ответы на вопросы омичи получат необычные призы: сладкую вату, посещение контактного зоопарка, оригинальный плед для пикника, катание на лошадях и возможность выиграть смартфон! Призы можно будет получить сразу на празднике.

Кроме того, программа праздника включает необычные мастер-классы, выставки, конкурсы и развлечения. Сделать икебану, нарисовать картину, понаблюдать за жизнью птиц, принять участие в изготовлении арт-объекта, весело и с пользой провести время — все это здесь, в «Птичьей гавани».

Музыкальное сопровождение праздника будут обеспечивать омские группы Jazz Moment, «Манхеттен Джаз-Бенд», Bridge to you, Acoustic Band «ПроYOU».

Дети совместно с героями мультфильмов смогут узнать, как спасти нашу планету от глобального потепления, провести опыты в «Эко-экспериментариуме», попрыгать на батуте и поиграть в активные игры!

Все развлечения — бесплатно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Страшная сила. Как прошел конкурс красоты в сибирской тюрьме
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь