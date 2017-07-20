В Севастополе в море спасли пьяного мужчину, кричавшего «Слава Украине!»
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости (Крым). На пляже в парке Победы в Севастополе спасли тонущего мужчину, который кричал «Слава Украине! Героям слава!».
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости (Крым). На пляже в парке Победы в Севастополе спасли тонущего мужчину, который кричал «Слава Украине! Героям слава!».
«Двое отдыхающих на пляже Парка Победы, приняв на грудь, прыгали с буны во славу Украины. Один из них чуть не захлебнулся в штормящем море — спасатели вытащили его полумертвым, а дальше за его жизнь боролись реаниматологи», — пишет ForPost.
По словам спасателей, они наблюдали на пляже за действиями мужчин, которые распивали спиртное и вели себя вызывающе. Один из них начал выкрикивать лозунги украинских националистов, а затем бросился в штормящее море и начал тонуть. Спасатели бросились на помощь и кинули ему спасательный круг. Однако мужчина не смог за него схватиться. Кроме того, он не реагировал на команды, при этом пострадавший то погружался, то всплывал на
Мужчину госпитализировали в отделение реанимации.