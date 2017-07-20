В Севастополе в море спасли пьяного мужчину, кричавшего «Слава Украине!»

«Двое отдыхающих на пляже Парка Победы, приняв на грудь, прыгали с буны во славу Украины. Один из них чуть не захлебнулся в штормящем море — спасатели вытащили его полумертвым, а дальше за его жизнь боролись реаниматологи», — пишет ForPost.

По словам спасателей, они наблюдали на пляже за действиями мужчин, которые распивали спиртное и вели себя вызывающе. Один из них начал выкрикивать лозунги украинских националистов, а затем бросился в штормящее море и начал тонуть. Спасатели бросились на помощь и кинули ему спасательный круг. Однако мужчина не смог за него схватиться. Кроме того, он не реагировал на команды, при этом пострадавший то погружался, то всплывал на секунду-другую и вновь уходил под воду. В связи с этим один из спасателей прыгнул в воду, чтобы вытянуть человека на берег.