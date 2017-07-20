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13:09 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область привезли заражённые сливы и нектарины из Сербии

Результаты экспертиз подтвердили заболевание.

Источник: Калининград.Ru

В регион привезли заражённые фрукты из Сербии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства проводили досмотр на СВХ «Сириус». При проверке двух партий сливы общим весом 38,7 тонн специалисты обнаружили карантинный объект — шарку. Объём заражённых фруктов превысил 4,6 тонн.

Такое же заболевание выявили в партии нектаринов общим весом 18,5 тонн, из которых были заражены 10,3 тонны.

Пробы подкарантинной продукции направили на исследование в Калининградскую МВЛ. Результаты экспертиз подтвердили заболевание.

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