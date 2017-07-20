В Калининградскую область привезли заражённые сливы и нектарины из Сербии
Результаты экспертиз подтвердили заболевание.
Результаты экспертиз подтвердили заболевание.
В регион привезли заражённые фрукты из Сербии. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Сотрудники ведомства проводили досмотр на СВХ «Сириус». При проверке двух партий сливы общим весом 38,7 тонн специалисты обнаружили карантинный объект — шарку. Объём заражённых фруктов превысил 4,6 тонн.
Такое же заболевание выявили в партии нектаринов общим весом 18,5 тонн, из которых были заражены 10,3 тонны.
Пробы подкарантинной продукции направили на исследование в Калининградскую МВЛ. Результаты экспертиз подтвердили заболевание.