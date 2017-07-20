Какие дома в Воронеже с 20, 24 и 25 июля останутся без горячей воды
На этот раз плановые отключения коснуться четырёх районов города.
На этот раз плановые отключения коснуться четырёх районов города.
В Воронеже продолжаются плановые отключения горячей воды
Железнодорожный район:
С 24 по 27 июля.
Ленинский проспект: 203, 205, 213, 215;.
Минская, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а.
С 25 июля по 7 августа.
2 МКД.
ул. Речная, 5,
ул. Кузнецова, 9.
Левобережный район:
С 20 июля по 3 августа.
ул. Новосибирская: 17, 19;.
ул. Ростовская: 50/3;.
наб. Авиастроителей: 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;.
ул. Циолковского: 5а, 7/1, 7/2, 8;.
Ленинский проспект: 11, 21, 25/1, 39.
Ленинский район:
С 25 июля по 7 августа.
ул. Моисеева: 75.
Центральный район:
20 июля по 3 августа.
ул. Тимирязева: 23а;ул. Ушинского: 8;ул. Карла Маркса: 31;ул. Кости Стрелюка: 16а;ул. Рылеева: 26а.
С 25 по 27 июля.
ул. Советская: 53;ул. Транспортная: 79, 81, 83.