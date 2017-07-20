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13:41 (мск), источник: Вести - Воронеж

Какие дома в Воронеже с 20, 24 и 25 июля останутся без горячей воды

На этот раз плановые отключения коснуться четырёх районов города.

Источник: Вести - Воронеж

В Воронеже продолжаются плановые отключения горячей воды из-за ремонта на теплосетях. С 20, 24 и 25 июля временные неудобства предстоит потерпеть ещё нескольким тысячам жителей четырёх районов города. «Вести-Воронеж» изучили список, составленный мэрией.

Железнодорожный район:

С 24 по 27 июля.

Ленинский проспект: 203, 205, 213, 215;.

Минская, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а.

С 25 июля по 7 августа.

2 МКД.

ул. Речная, 5,

ул. Кузнецова, 9.

Левобережный район:

С 20 июля по 3 августа.

ул. Новосибирская: 17, 19;.

ул. Ростовская: 50/3;.

наб. Авиастроителей: 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;.

ул. Циолковского: 5а, 7/1, 7/2, 8;.

Ленинский проспект: 11, 21, 25/1, 39.

Ленинский район:

С 25 июля по 7 августа.

ул. Моисеева: 75.

Центральный район:

20 июля по 3 августа.

ул. Тимирязева: 23а;ул. Ушинского: 8;ул. Карла Маркса: 31;ул. Кости Стрелюка: 16а;ул. Рылеева: 26а.

С 25 по 27 июля.

ул. Советская: 53;ул. Транспортная: 79, 81, 83.

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