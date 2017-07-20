Источник: НТА-Приволжье

Работы по укладке асфальта в Нижнем Новгороде по состоянию на 20 июля выполнены на 60%. По данным управления по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, также на 95 улицах города нанесена разметка краской.

Согласно информации, в рамках федпрограммы «Безопасные и качественные дороги» на 67 улицах Нижнего Новгорода уложено около 900 тыс. кв. м асфальта, что составляет около 60% от запланированного в программе. Всего будет уложено 1,5 млн. кв. м асфальта. Также было отремонтировано 65 тыс. кв. м тротуаров и установлено 76,8 тыс. пог. м бортового камня, отделяющего тротуар от дороги.

Кроме того, летом 2017 года планируется нанести порядка 6,750 тыс. кв. м разметки термопластическим материалом, который служит в 4 раза дольше, чем обычные лакокрасочные материалы. На эти нужды выделено дополнительно 20 млн. рублей. В 2016 году при разметке дорог города использовали только лакокрасочные материалы.

Кроме того, в период 28 апреля по 30 июля текущего года в Нижнем Новгороде на 95 улицах была нанесена разметка краской.