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13:08 (мск), источник: Практика

Создатели «Игры престолов» подверглись критике за сериал о рабстве в США

Отмечается, что пользователи сочли новый проект неоднозначным.

Источник: AP 2017

Создателей нашумевшего сериала «Игра престолов» Дэниела Бретта Уайсса и Дэвида Бениоффа раскритиковали за новое телевизионного шоу «Конфедерат».

Как сообщает CNN, новый проект сразу же подвергся критике в различных социальных сетях, так как некоторые пользователи сочли его неоднозначным.

Во время загрузки произошла ошибка.Обидно, что телешоу подобное «Подземки» отменяется, а HBO анонсирует этот «Конфедерат». Оставьте это
Во время загрузки произошла ошибка.HBO не захотела транслировать «Подземку», но «Конфедерат» заявлен как следующая лучшая вещь. Ок

«Практика» уже информировала о том, что после окончания работы над «Игрой престолов», Уайсс и Бениофф не стали прекращать сотрудничество с HBO. Их следующим крупным проектом станет сериал, действие которого разворачивается в альтернативной реальности.

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Согласно сюжету, южные штаты отделяются, что приводит к создание государства, в котором рабство не отменяют. Из описания следует, что телешоу расскажет о событиях, которые ведут к Третьей американской гражданской войне.

Сюжетная линия и стала причиной для критики со стороны пользователей, которые по разному восприняли новость о новом проекте создателей «Игры престолов».

Отмечается, что за последнее время «Конфедерат» не является первым телевизионным сериалом, который посвящен альтернативной реальности. В 2015 году компания Amazon выпустила первый сезон «Человека в высоком замке», согласно сюжету которого во Второй мировой войне победили государства нацистского блока.

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