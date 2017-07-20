Создатели «Игры престолов» подверглись критике за сериал о рабстве в США

Источник: AP 2017

Создателей нашумевшего сериала «Игра престолов» Дэниела Бретта Уайсса и Дэвида Бениоффа раскритиковали за новое телевизионного шоу «Конфедерат».

Как сообщает CNN, новый проект сразу же подвергся критике в различных социальных сетях, так как некоторые пользователи сочли его неоднозначным.

«Практика» уже информировала о том, что после окончания работы над «Игрой престолов», Уайсс и Бениофф не стали прекращать сотрудничество с HBO. Их следующим крупным проектом станет сериал, действие которого разворачивается в альтернативной реальности.

Согласно сюжету, южные штаты отделяются, что приводит к создание государства, в котором рабство не отменяют. Из описания следует, что телешоу расскажет о событиях, которые ведут к Третьей американской гражданской войне.

Сюжетная линия и стала причиной для критики со стороны пользователей, которые по разному восприняли новость о новом проекте создателей «Игры престолов».