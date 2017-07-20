Цветочный госпиталь и апельсиновая пена: лучшие развлечения первых выходных фестиваля «Московское лето. Цветочный джем»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

20 июля в Москве открывается городской фестиваль «Московское лето. Цветочный джем». На площадках раскинутся зеленые оазисы, над оформлением которых работали настоящие гуру мирового ландшафтного дизайна.

В торговых шале посетители смогут попробовать более ста видов мороженого, необычное варенье и другие сладости. А в первые выходные фестиваля, 22 и 23 июля, гостей ждет множество увлекательных событий: конкурс цветников, живые концерты, смелые кулинарные эксперименты и яркие шоу.

Цветники на окружных площадках

22 и 23 июля все желающие смогут украсить город цветниками по собственному проекту. На площадках фестиваля в десяти округах пройдут любительские соревнования открытого международного конкурса ландшафтного дизайна.

В любительской номинации смогут посоревноваться все, кто интересуется цветами и городским озеленением. Инструменты и растения раздадут на площадках. Регистрация будет проходить там же: 20 и 21 июля — с 11:00 до 20:00 и 22 июля — с 11:00 до 15:00. Высадка цветников пройдет 22 июля с 11:00 до 21:00 и 23 июля с 11:00 до 14:00. 23 июля (с 11:00 до 15:00) на каждой из площадок состоится зрительское голосование, а затем пройдет церемония награждения. Участники конкурса получат памятные призы.

Список площадок:

— Зеленоград, Привокзальная площадь;.

— ТиНАО, Троицк, Сиреневый бульвар, дом 1;.

— ЮВАО, улица Маршала Чуйкова, дом 3;.

— ВАО, улица Городецкая, дом 14;.

— ЗАО, площадь Европы;.

— ЮЗАО, улица Профсоюзная, дом 87;.

— САО, Ленинградский проспект, дом 62;.

— СВАО, улица Хачатуряна, дом 13;.

— ЮАО, Ореховый бульвар, дом 14;.

— СЗАО, улица Сходненская, дом 56.

Криошоу и цветочный госпиталь

В субботу в «Кулинарной студии» в Камергерском переулке устроят фантастическое криошоу. С 16:00 до 19:00 гости будут делать полезное мороженое с помощью жидкого азота, яркие безалкогольные коктейли и освежающие смузи.

Еще больше мороженого будет на мастер-классах в самом красивом саду фестиваля на площади Революции. На занятиях, которые пройдут с 12:00 до 19:00, маленькие посетители изучат различные технологии приготовления главного летнего лакомства, создадут собственную этикетку для него и даже разработают в игровой форме бизнес-план по развитию фабрики мороженого.

На Тверской площади в дни фестиваля откроется уникальный цветочный госпиталь. Сюда можно приносить свои домашние растения, если они вянут и нездорово выглядят. Специалисты будут ухаживать за ними и подкармливать. Для детей проведут занятия «Помощь пострадавшим» и научат лечить цветы. Госпиталь будет работать с 12:00 до 20:00. В это же время юные гости смогут посетить «Школу садоводства». Здесь они научатся делать мини-клумбы из суккулентов.

Кроме того, с 17:00 до 19:50 на Тверской площади состоятся мастер-классы по приготовлению смузи из подмосковных садовых и лесных ягод с пряными травами. А с 18:00 до 21:00 на открытой сцене посетителей ждет зажигательный блюзовый джем — концерт музыкального коллектива Elfresko.

Во взрослой библиотеке на Новом Арбате, дом 19 заработает театральная школа «Старое зеркало», где с 15:00 до 17:00 пройдет лекция известного композитора профессора Института современного искусства Николая Бабича. Тема встречи — музыка в пластическом театре. Также в библиотеке организуют мастер-классы по созданию цветочных композиций (с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00).

Цветы и творчество ждут москвичей в Столешникове переулке. Там с 12:00 до 19:00 будут мастерить мини-букеты, картины с живыми цветами и цветочные аксессуары: броши, браслеты, украшения для волос и многое другое. А ближе к вечеру, в 17:00, здесь начнется концерт музыкального коллектива «Струнный квинтет имени Рахманинова».

Экскурсионное бюро «Московские истории» подготовило для летнего фестиваля серию уникальных маршрутов. В субботу все желающие бесплатно и без предварительной регистрации могут присоединиться к прогулке по Страстному бульвару. В прежние века на его месте находилась стена Белого города, монастырь, площади и сады дворянских усадеб. Обо всем этом расскажет опытный экскурсовод.

Москвичей также приглашают пройтись по одному из самых красивых садов Москвы — Александровскому. Взрослые и дети узнают интересные факты об этом месте и полюбуются различными памятниками. Обе прогулки начнутся в Столешникове переулке, на Страстной бульвар экскурсанты отправятся в 14:00, а в Александровский сад — в 17:00.

В «Творческой мастерской» в сквере у памятника Карлу Марксу проведут открытые уроки по рукоделию, изготовлению модных аксессуаров и предметов домашнего декора. Например, в 15:00 участники мастер-класса придумают оригинальные авторские принты для футболок и бейсболок, а в 18:00 создадут коллаж под руководством настоящего художника.

Молекулярная кухня и школа садоводства

В воскресенье, 23 июля, в «Сладкой лаборатории» в Новопушкинском сквере пройдут мастер-классы для маленьких исследователей и сладкоежек. Дети приготовят слоистый коктейль, порисуют на молоке, «разбудят» дрожжи и смастерят лимонадный фонтан. В 12:00 на «Химической кухне» они проведут красочные опыты с помощью самых обычных продуктов, в 13:00 отольют фигурки из шоколада, а в 16:00 построят сладкий дом из печенья и сгущенки.

Найти необычное в обычной еде помогут на «Молекулярной кухне» в Камергерском переулке. С 12:00 до 19:00 гости смогут принять участие в увлекательных мастер-классах и приготовят множество аппетитных блюд: мармеладное спагетти из фруктового сока, творожный пудинг с молекулярным джемом, шоколадный ветер и апельсиновую пену.

В детской «Школе садоводства» на Тверской площади ребята посадят клубнику, а еще срежут черенки многолетних цветов, чтобы потом вырастить их у себя дома. С 14:00 до 17:00 на площадке можно будет поучаствовать в чайной церемонии «Цветочные купажи» и научиться составлять незабываемые композиции вкусов и ароматов в одном заварном чайнике. Также здесь угостят чаем пуэром с цветами и травами. А в 18:00 начнется блюзовый джем «Лето на веранде» от музыкального коллектива Elfresko.

В театральной школе «Старое зеркало» на Новом Арбате с 19:00 до 21:00 пройдет встреча с актером театра и кино Михаилом Блиндарем. Он даст практические советы по актерской игре: как и на чем концентрироваться, как доверять партнеру и сохранять атмосферу на протяжении всего спектакля, насколько уместна импровизация и многие другие. А еще на этой площадке можно научиться составлять изумительные цветочные композиции на мастер-классах, которые пройдут с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 21:00.

В детской библиотеке по адресу: Новый Арбат, дом 13 гостей познакомят с модной и экологичной техникой декорирования — ботанической иллюстрацией. Участников мастер-класса, который будут проходить с 12:00 до 20:00, научат использовать нестандартные экоматериалы и мастерить открытки с цветочным принтом в различных техниках.

В 17:00 в Столешникове переулке начнется концерт музыкального коллектива Dolidzejazzquartet. Тем, кто захочет прогуляться и получить новые знания, советуют присоединиться к прогулке «Летняя мода», которая стартует в 17:00 от местного отделения бюро «Московские истории». Экскурсоводы раскроют секреты модниц и денди конца XIX — начала XX века: в какие магазины они заходили, какие журналы выписывали.

А в 14:00 от отделения бюро «Московские истории» на Новом Арбате, дом 13 стартует экскурсия по уникальному району между Арбатом и Пречистенкой, чрезвычайно популярному в свое время среди московских дворян. После пожаров 1812 года здесь, в окружении шикарных садов, отстраивались новые здания в стиле ампир. Сегодня все еще можно полюбоваться многими из них.