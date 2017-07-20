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13:16 (мск), источник: Om1.ru

В Омске паникующий парень висел на балконной решётке четвёртого этажа, пока его не сняли спасатели

Очевидцы рассказали, что двух приятелей заперли в квартире, и один из них попытался покинуть её по водосточной трубе.

Сегодня, 20 июля, омич Виталий Шарапов опубликовал в сообществе «ЧП Омск» видеохронику спасения человека, зависшего между небом и землёй. (Запись мы не публикуем, поскольку она содержит ненормативную лексику, но её можно посмотреть по ссылке.) Как пояснили Om1.ru в главном управлении МЧС по Омской области, это происшествие случилось вчера, 19 июля. Вызов поступил в 19:15.

Из квартиры на четвёртом этаже в доме № 30а по улице 21-й Амурской через балконную решётку вылез парень. Он собирался спуститься вниз по водосточной трубе, но не смог. У него началась паника. Пришлось несчастному висеть над землёй, намертво вцепившись в решётку.

За кадром местные жители поясняют: двух приятелей заперли в квартире. Они хотели выбраться из неё через балкон, поскольку так делали не в первый раз. По утверждению соседей, молодой человек болеет эпилепсией, и у него в любой момент может случиться приступ. Обеспокоенные жильцы позвонили в МЧС.

Спасатели прибыли на помощь на спецмашине со стрелой-манипулятором. Двое сотрудников МЧС поднялись в монтажной люльке до уровня четвёртого этажа, где «героя дня» держал его товарищ. Один из спасателей руками снял беглеца с решётки и погрузил в кабинку.

Тем временем на месте происшествия полицейские опрашивали очевидцев. Дежурила подоспевшая скорая помощь.

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