В Омске паникующий парень висел на балконной решётке четвёртого этажа, пока его не сняли спасатели
Очевидцы рассказали, что двух приятелей заперли в квартире, и один из них попытался покинуть её по водосточной трубе.
Очевидцы рассказали, что двух приятелей заперли в квартире, и один из них попытался покинуть её по водосточной трубе.
Сегодня, 20 июля, омич Виталий Шарапов опубликовал в сообществе «ЧП Омск» видеохронику спасения человека, зависшего между небом и землёй. (Запись мы не публикуем, поскольку она содержит ненормативную лексику, но её можно посмотреть по ссылке.) Как пояснили Om1.ru в главном управлении МЧС по Омской области, это происшествие случилось вчера, 19 июля. Вызов поступил в 19:15.
Из квартиры на четвёртом этаже в доме № 30а по улице 21-й Амурской через балконную решётку вылез парень. Он собирался спуститься вниз по водосточной трубе, но не смог. У него началась паника. Пришлось несчастному висеть над землёй, намертво вцепившись в решётку.
За кадром местные жители поясняют: двух приятелей заперли в квартире. Они хотели выбраться из неё через балкон, поскольку так делали не в первый раз. По утверждению соседей, молодой человек болеет эпилепсией, и у него в любой момент может случиться приступ. Обеспокоенные жильцы позвонили в МЧС.
Спасатели прибыли на помощь на спецмашине со
Тем временем на месте происшествия полицейские опрашивали очевидцев. Дежурила подоспевшая скорая помощь.