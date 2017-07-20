Обновленный стадион СКА планируют сдать в эксплуатацию в декабре

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Эта арена почти на 30 тысяч мест построена 46 лет назад, и сейчас переживает самую масштабную реконструкцию в своей истории. Стадион станет одной из 36 российских площадок, где следующим летом будут тренироваться участники ЧМ-2018.

«Здесь не будет проходить матчей, но команда, которая будет приедет на игру, проведет одну-две предматчевые тренировки здесь», — пояснил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

По словам строителей, реконструкция проводится по всем требованиям FIFA: начиная от газона — он должен быть натуральным — и заканчивая вопросами безопасности и комфорта спортсменов и болельщиков. К слову, трибуна будет на 500 мест. Добавим, финансирование реконструкции осуществляет собственник — Министерство обороны России.

«Общая стоимость двух контрактов — порядка 330 миллионов рублей. Один контракт — это непосредственно ядро поля и демонтаж трибун, второй — трибуны и инженерные сети», — прокомментировал главный инженер регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа Фёдор Абаджев.