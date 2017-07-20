Обновленный стадион СКА планируют сдать в эксплуатацию в декабре
Областные власти проверили ход реконструкции, которую ведут на ростовском стадионе СКА.
Областные власти проверили ход реконструкции, которую ведут на ростовском стадионе СКА.
Эта арена почти на 30 тысяч мест построена 46 лет назад, и сейчас переживает самую масштабную реконструкцию в своей истории. Стадион станет одной из 36 российских площадок, где следующим летом будут тренироваться участники ЧМ-2018.
«Здесь не будет проходить матчей, но команда, которая будет приедет на игру, проведет
По словам строителей, реконструкция проводится по всем требованиям FIFA: начиная от газона — он должен быть натуральным — и заканчивая вопросами безопасности и комфорта спортсменов и болельщиков. К слову, трибуна будет на 500 мест. Добавим, финансирование реконструкции осуществляет собственник — Министерство обороны России.
«Общая стоимость двух контрактов — порядка 330 миллионов рублей. Один контракт — это непосредственно ядро поля и демонтаж трибун, второй — трибуны и инженерные сети», — прокомментировал главный инженер регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа Фёдор Абаджев.
Тренироваться здесь будут не только футболисты, но и легкоатлеты — вокруг поля спроектированы беговые дорожки. Газон засеют в сентябре. А к 25 декабря обновленный стадион должны сдать в эксплуатацию. Но Чемпионат мира — лишь веха в истории стадиона, после проведения турнира здесь начнется следующий этап реконструкции — строительство