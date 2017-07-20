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15:28 (мск), источник: "Российская газета"

Юбилей Евгения Евтушенко отметили в Петербурге

Аншлаг в Государственной Капелле Санкт-Петербурга собрал концерт-вечер памяти Евгения Евтушенко «Поэт в России — больше, чем поэт».

Источник: "Российская газета"

Ведущий вечера Сергей Барковский рассказал:

— 18 июля Евгению Александровичу исполнилось бы 85лет, он готовился отметить юбилей, большие планы были: выпуск новой книги, творческие вечера, встречи с публикой в Москве, Санкт-Петербурге, других городах. Не случилось, на все воля Божья. И все же кое-что в наших силах. Мы решили отметить день рождения поэта в любимом им городе.

Евгению Александровичу нравилось начинать свои творческие вечера песней «Стеклянный господин» (музыка Андрея Петрова). Не будем нарушать традиции.
Сергей Барковский
Ведущий вечера
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Выступали народные артисты России Светлана Крючкова, Иван Краско, Сергей Новожилов, Ирина Мазуркевич, Олег Погудин, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин — пели, читали стихи, делились воспоминаниями о своих встречах с поэтом.

— Расцвет журнала «Юность». Мы, замерев, читали стихи шестидесятников. Шестидесятники сформировали души нашего поколения. В 1967 году я поступала в театральный институт и читала главу из поэмы Евтушенко «Братская ГЭС». Евгений Евтушенко — целая энциклопедия. Всё, о чем он писал, через это проходит в то или иное время каждый из людей, живущих на земле. Могла ли я думать, когда была 13-летней школьницей и жила в Кишиневе, что судьба пошлет мне такой подарок, когда настанет в моей жизни момент, я окажусь на вечере Евгения Евтушенко в Париже, в огромном зале на 900 мест, буду стоять на сцене рядом с Евгением Александровичем, читать его стихи? Это большая честь… — рассказала Светлана Крючкова.

Я решила прочитать сегодня пять стихотворений именно из той его первой книжки, которую полюбила в школьные годы. Они попали мне в сердце и душу.
Светлана Крючкова
Народная актриса

Сергей Новожилов, мастер художественного слова, знаменитый конферансье («другом юности» называл его Евтушенко), поделился:

— Я впервые услышал Евтушенко летом 1960 года в Москве в саду имени Баумана. Начал он тогда со стихов, которые для меня навсегда определили его образ замечательного, великого русского поэта, продолжателя традиций Пушкина, Есенина, Пастернака, Маяковского. Я потом говорил об этом ему не раз. Это была поэма «Откуда Вы?»:

Откуда родом я?

Я с некой.

сибирской станции Зима,

где запах пороха и снега.

и запах кедров и зерна.

Мы выступали вместе во многих концертах, и был знаменитый концерт в Московском Театре эстрады в январе 1962 года, когда Марк Бернес трижды исполнил на бис песню «Хотят ли русские войны» (автор слов — Евгений Евтушенко). Во втором отделении Евгений Александрович читал «Наследники Сталина». Сенсационный успех, взрыв бомбы!

Иван Краско перед чтением «Карьеры» пояснил:

— Далекий 1957 год. Евгению Евтушенко 25 лет. Я услышал, как он читает стихотворение «Карьера». Дальше я читал это стихотворение в театральном институте. А потом мой друг контр-адмирал Лев Чернавин на всех встречах непременно просил: «Вань, «Карьеру».

Ирина Мазуркевич читала «А Вы и не догадываетесь. Письмо без подписи», «Муки совести» (посвящение Дмитрию Шостаковичу), Сергей Барковский — «Зависть».

Персона
Евгений Евтушенко

За роялем — блистательный петербургский пианист Константин Ганшин, человек, находившийся с Евтушенко в туре по России в Год литературы с первого до последнего дня, отработавший во всех 26 городах.

Многие песни на стихи Евтушенко стали настоящими советскими золотыми хитами. На вечере Альберт Асадуллин пел песню «Ничей», ансамбль «Жемчуг» — «Бежит река»,

Евгений Энгельгардт — «Дай Бог…», Александр Гребенщиков — «Любимая, спи», «Чертово колесо», Инна Бедных — «А снег идет». Сергей Маховиков, приехавший на концерт из Москвы, спел то, что любил Евтушенко и просил исполнить, когда они вместе были в туре в 2015 году — «Кони привередливые» Высоцкого и стихотворение Гумилева «Заблудившийся трамвай». Олег Погудин, также участник того легендарного тура, исполнил «Не спеши» и «Вальс о вальсе».

С экрана Евгений Евтушенко читал стихи — свои и других поэтов, фрагменты из неоконченной книги — автобиографического романа «Берингов тоннель». Вспомнили прозу Евтушенко и его киносценарии, фильмы, в которых он снялся: «Застава Ильича» (поэт), «Похороны Сталина» (скульптор), «Детский сад» (шахматист), «Взлет» (Циолковский).

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В антракте очень быстро раскупили книги поэта, на которых он заранее поставил свой автограф.

По традиции завершился вечер так же, как при жизни Евтушенко: прозвучали «Идут белые снеги» в исполнении автора (молодой поэт читал с экрана).

Олег Погудин, народный артист России:

— В 2015 году Евгений Александрович организовал гастрольный тур по России — по всей стране, от Петербурга до Находки. Это был не первый его тур, но то, что он сделал тогда, на самом деле, подвиг — человеческий, гражданский, художественный. Я принимал участие только в пяти концертах (больше не получилось по графику). Они останутся у меня в памяти навсегда. Это были поэтические вечера, они длились по несколько часов. На дворе 2015 год, не 60-е или 80-е годы, когда литературные вечера собирали залы, а безвременье — в смысле художественного языка, литературного слова на сцене. А в том туре в разных городах, не только в столице, были полные залы (иногда — на 2−3 тысячи мест), люди стоя устраивали овации, как бывает на рок-концертах…

Сегодня блистательно работали талантливые артисты, вы видели, как они читали стихи. К сожалению, в отечестве среди многих утраченных ценностей оказалось и какое-то «подпольное» существование художественного слова на больших площадках. И очень важно, думаю, напоминать о том, что в нашей жизни по-настоящему ценно. Мы суетимся, бежим за успехом, состоятельностью, за победами, которые нам кажутся необходимыми. А большое поэтическое слово заставляет задуматься о самом главном. Евгений Александрович сделал нам такой подарок, оставил завещание.

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