Юбилей Евгения Евтушенко отметили в Петербурге
Аншлаг в Государственной Капелле
Аншлаг в Государственной Капелле
Ведущий вечера Сергей Барковский рассказал:
— 18 июля Евгению Александровичу исполнилось бы 85лет, он готовился отметить юбилей, большие планы были: выпуск новой книги, творческие вечера, встречи с публикой в Москве,
Евгению Александровичу нравилось начинать свои творческие вечера песней «Стеклянный господин» (музыка Андрея Петрова). Не будем нарушать традиции.
Выступали народные артисты России Светлана Крючкова, Иван Краско, Сергей Новожилов, Ирина Мазуркевич, Олег Погудин, народный артист Татарстана Альберт Асадуллин — пели, читали стихи, делились воспоминаниями о своих встречах с поэтом.
— Расцвет журнала «Юность». Мы, замерев, читали стихи шестидесятников. Шестидесятники сформировали души нашего поколения. В 1967 году я поступала в театральный институт и читала главу из поэмы Евтушенко «Братская ГЭС». Евгений Евтушенко — целая энциклопедия. Всё, о чем он писал, через это проходит в то или иное время каждый из людей, живущих на земле. Могла ли я думать, когда была 13-летней школьницей и жила в Кишиневе, что судьба пошлет мне такой подарок, когда настанет в моей жизни момент, я окажусь на вечере Евгения Евтушенко в Париже, в огромном зале на 900 мест, буду стоять на сцене рядом с Евгением Александровичем, читать его стихи? Это большая честь… — рассказала Светлана Крючкова.
Я решила прочитать сегодня пять стихотворений именно из той его первой книжки, которую полюбила в школьные годы. Они попали мне в сердце и душу.
Сергей Новожилов, мастер художественного слова, знаменитый конферансье («другом юности» называл его Евтушенко), поделился:
— Я впервые услышал Евтушенко летом 1960 года в Москве в саду имени Баумана. Начал он тогда со стихов, которые для меня навсегда определили его образ замечательного, великого русского поэта, продолжателя традиций Пушкина, Есенина, Пастернака, Маяковского. Я потом говорил об этом ему не раз. Это была поэма «Откуда Вы?»:
Откуда родом я?
Я с некой.
сибирской станции Зима,
где запах пороха и снега.
и запах кедров и зерна.
Мы выступали вместе во многих концертах, и был знаменитый концерт в Московском Театре эстрады в январе 1962 года, когда Марк Бернес трижды исполнил на бис песню «Хотят ли русские войны» (автор слов — Евгений Евтушенко). Во втором отделении Евгений Александрович читал «Наследники Сталина». Сенсационный успех, взрыв бомбы!
Иван Краско перед чтением «Карьеры» пояснил:
— Далекий 1957 год. Евгению Евтушенко 25 лет. Я услышал, как он читает стихотворение «Карьера». Дальше я читал это стихотворение в театральном институте. А потом мой друг
Ирина Мазуркевич читала «А Вы и не догадываетесь. Письмо без подписи», «Муки совести» (посвящение Дмитрию Шостаковичу), Сергей Барковский — «Зависть».
За роялем — блистательный петербургский пианист Константин Ганшин, человек, находившийся с Евтушенко в туре по России в Год литературы с первого до последнего дня, отработавший во всех 26 городах.
Многие песни на стихи Евтушенко стали настоящими советскими золотыми хитами. На вечере Альберт Асадуллин пел песню «Ничей», ансамбль «Жемчуг» — «Бежит река»,
Евгений Энгельгардт — «Дай Бог…», Александр Гребенщиков — «Любимая, спи», «Чертово колесо», Инна Бедных — «А снег идет». Сергей Маховиков, приехавший на концерт из Москвы, спел то, что любил Евтушенко и просил исполнить, когда они вместе были в туре в 2015 году — «Кони привередливые» Высоцкого и стихотворение Гумилева «Заблудившийся трамвай». Олег Погудин, также участник того легендарного тура, исполнил «Не спеши» и «Вальс о вальсе».
С экрана Евгений Евтушенко читал стихи — свои и других поэтов, фрагменты из неоконченной книги — автобиографического романа «Берингов тоннель». Вспомнили прозу Евтушенко и его киносценарии, фильмы, в которых он снялся: «Застава Ильича» (поэт), «Похороны Сталина» (скульптор), «Детский сад» (шахматист), «Взлет» (Циолковский).
В антракте очень быстро раскупили книги поэта, на которых он заранее поставил свой автограф.
По традиции завершился вечер так же, как при жизни Евтушенко: прозвучали «Идут белые снеги» в исполнении автора (молодой поэт читал с экрана).
Олег Погудин, народный артист России:
— В 2015 году Евгений Александрович организовал гастрольный тур по России — по всей стране, от Петербурга до Находки. Это был не первый его тур, но то, что он сделал тогда, на самом деле, подвиг — человеческий, гражданский, художественный. Я принимал участие только в пяти концертах (больше не получилось по графику). Они останутся у меня в памяти навсегда. Это были поэтические вечера, они длились по несколько часов. На дворе 2015 год, не 60-е или 80-е годы, когда литературные вечера собирали залы, а безвременье — в смысле художественного языка, литературного слова на сцене. А в том туре в разных городах, не только в столице, были полные залы (иногда — на 2−3 тысячи мест), люди стоя устраивали овации, как бывает на
Сегодня блистательно работали талантливые артисты, вы видели, как они читали стихи. К сожалению, в отечестве среди многих утраченных ценностей оказалось и