Новокузнечанин обокрал подростка, который купался на диком пляже
Ранее судимый местный житель украл у несовершеннолетнего телефон.
Ранее судимый местный житель украл у несовершеннолетнего телефон.
Житель южной столицы Кузбасса украл у школьника телефон, когда тот купался на несанкционированном пляже.
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В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы. Родителям подростков выписали протоколы об административном нарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Они допустили пребывание детей на водоеме без присмотра взрослых. Материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.