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13:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Новокузнечанин обокрал подростка, который купался на диком пляже

Ранее судимый местный житель украл у несовершеннолетнего телефон.

Житель южной столицы Кузбасса украл у школьника телефон, когда тот купался на несанкционированном пляже.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратилась мать 12-летнего потерпевшего. Женщина рассказала, что у её сына неизвестный украл мобильный телефон стоимостью 3 000 рублей. Позже полицейские выяснили, что телефон пропал, когда школьник и его приятель купались на несанкционированном пляже. Похитителя телефона нашли, им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Злоумышленник заметил двух подростков, которые пришли на пляж без взрослых. Пока приятели купались, он осмотрел вещи, оставленные на берегу, украл телефон и скрылся. Мужчину задержали, телефон вернули подростку.

В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы. Родителям подростков выписали протоколы об административном нарушении по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Они допустили пребывание детей на водоеме без присмотра взрослых. Материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

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