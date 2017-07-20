Новокузнечанин обокрал подростка, который купался на диком пляже

Житель южной столицы Кузбасса украл у школьника телефон, когда тот купался на несанкционированном пляже.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратилась мать 12-летнего потерпевшего. Женщина рассказала, что у её сына неизвестный украл мобильный телефон стоимостью 3 000 рублей. Позже полицейские выяснили, что телефон пропал, когда школьник и его приятель купались на несанкционированном пляже. Похитителя телефона нашли, им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. Злоумышленник заметил двух подростков, которые пришли на пляж без взрослых. Пока приятели купались, он осмотрел вещи, оставленные на берегу, украл телефон и скрылся. Мужчину задержали, телефон вернули подростку.