В столице Татарстана появились на свет Рубин, Афина и Мираж

(Город Казань KZN.RU, 20 июля). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 462 детей: 231 мальчика и 231 девочки.

Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 41 год, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 47 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1700 грамм, а максимальный — 4450 грамм.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Рамазан, Ясмина, Матвей, Софья, София, Артем, Богдан, Родион.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Рифат, Стефания, Эльгина, Илона, Мираж, Айлин, Афина, Алекс, Милолика, Рубин.