В столице Татарстана появились на свет Рубин, Афина и Мираж

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13:56 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

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За неделю в Казани зарегистрировано рождение 462 малышей.

(Город Казань KZN.RU, 20 июля). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 462 детей: 231 мальчика и 231 девочки.

Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 41 год, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 47 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1700 грамм, а максимальный — 4450 грамм.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Рамазан, Ясмина, Матвей, Софья, София, Артем, Богдан, Родион.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Рифат, Стефания, Эльгина, Илона, Мираж, Айлин, Афина, Алекс, Милолика, Рубин.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 348 пар. Самому молодому жениху 19 лет, самой молодой невесте — 18 лет. Возраст самого взрослого жениха — 72 года, невесты — 65 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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