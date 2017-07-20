В столице Татарстана появились на свет Рубин, Афина и Мираж
За неделю в Казани зарегистрировано рождение 462 малышей.
За неделю в Казани зарегистрировано рождение 462 малышей.
(Город Казань KZN.RU, 20 июля). За прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 462 детей: 231 мальчика и 231 девочки.
Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 41 год, самого юного отца — 20 лет, самого зрелого — 47 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1700 грамм, а максимальный — 4450 грамм.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Рамазан, Ясмина, Матвей, Софья, София, Артем, Богдан, Родион.
Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Рифат, Стефания, Эльгина, Илона, Мираж, Айлин, Афина, Алекс, Милолика, Рубин.
За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 348 пар. Самому молодому жениху 19 лет, самой молодой невесте — 18 лет. Возраст самого взрослого жениха — 72 года, невесты — 65 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.