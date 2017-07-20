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Изменено расписание поездов до Светлогорска и Зеленоградска, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

«В связи с благоприятным прогнозом погоды и предполагаемым увеличением пассажиропотока, в ближайшие субботу и воскресенье назначаются дополнительные пригородные поезда», — говорят в КЖД.

Так, до Зеленоградска с Южного вокзала Калининграда поезд уйдет в 10:00; обратно — в 11:40. До станции Светлогорск-2 дополнительный поезд отправится с Южного вокзала в 10:15; из Светлогорска-2 — в 11:45.