Изменено расписание поездов до Светлогорска и Зеленоградска
22 июля на приморском направлении будет курсировать 44 пригородных поезда, 23 июля — 40 поездов.
22 июля на приморском направлении будет курсировать 44 пригородных поезда, 23 июля — 40 поездов.
Изменено расписание поездов до Светлогорска и Зеленоградска, сообщает
«В связи с благоприятным прогнозом погоды и предполагаемым увеличением пассажиропотока, в ближайшие субботу и воскресенье назначаются дополнительные пригородные поезда», — говорят в КЖД.
Так, до Зеленоградска с Южного вокзала Калининграда поезд уйдет в 10:00; обратно — в 11:40. До станции Светлогорск-2 дополнительный поезд отправится с Южного вокзала в 10:15; из Светлогорска-2 — в 11:45.
Напомним, что для гостей фестиваля «Голосящий КиВиН», который пройдет в Светлогорске