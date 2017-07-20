Дожди возвращаются к нижегородцам

И все это на фоне нежаркой погоды: температура воздуха в Нижнем сегодня днем составит 20−22 градуса тепла. Завтра еще чуть холоднее. Предстоящей ночью +16 +17 градусов, днем в пятницу — +19 +21. В выходные также не потеплеет, столбики термометров не поднимутся выше 20-градусной отметки.