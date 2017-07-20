В Москве простились с Владимиром Толоконниковым

Источник: Tengrinews

Проститься с заслуженным артистом пришли его друзья, коллеги, а также почитатели таланта. В зале было более 200 человек.

Советник-посланник посольства Казахстана в РФ Ерлан Байжанов:

«Я хочу официально здесь подтвердить — весь Казахстан почитает, уважает, любит Владимира Толоконникова. Он узнаваем, почитаем и любим не только в Казахстане, но и в России. Россияне его больше знают благодаря кинематографу, в Казахстане же его ценят за сценический талант. Я думаю, что его уход это обрыв одной нити, которая связывает наши страны, наши народы, но хочу выразить убеждение, что благодаря его творчеству возникло, родилось огромное множество нитей, связей, родственных уз между Россией и Казахстаном».

Кинорежиссер Вадим Абдрашитов:

«Когда уходят художники, всегда ощущение такого сиротства, отделенности возникает. Как зритель я не увижу еще неснятых каких-то фильмов с ним, еще не увижу на сцене и как друг, недообщаюсь. Вот то, что забирают с собой художники. Вот что вызывает боль. Вот что мы сегодня переживаем. Евгений Герасимов очень точно говорил о Шарикове, которая стала визитной карточкой, брендом, а на самом деле выдающимся достижением актерского мастерства. Очень жаль, что действительно ничего не было написано под него, спектакль не поставлен, не поставлена, не написана драма, может быть комедия на него. Так что, Володя, прости что тебя недосмотрели, скажем так. Очень любили и любим — во многом благодаря тебе — человека, человеку чужеродного характера, чрезвычайно деликатного, человека, который в основном был погружен в свое творчество, свою семью, своих детей. Слава богу они сидят здесь, мы их видим и это внушает надежду на продолжение чего-то. И слава богу, что современные технологии позволяют когда это понадобиться, когда захочется пообщаться с тобой как с актером. Есть диски, есть телевидение. Я думаю, что это надолго, пропорционально творческой отдачи, с которой ты существовал в кинематографе и театре. Я говорил детям, Володя, твоим, что они должны знать и чувствовать, что мы — твои друзья, твои благодарные зрители, твои коллеги — разделяем боль, которую несут они. Я не знаю на самом деле чувствуют ли это дети, не знаю на сколько это облегчает им, может быть им не нужно это облегчение, не знаю. Но это нужно нам, нужно мне лично. Я должен ощущать, что часть боли забираю себе. Прощай Володя! Спасибо тебе за то, что ты был. Замечательно, что ты остаешься в виде возможности общаться с тобой, как с актером, глядя на экраны. Хорошо, что у тебя такие сыновья. Прощай дорогой! Мы еще долго долго будем тебя помнить!».

Читайте также Сын назвал причину смерти Владимира Толоконникова

Народный артист России Александр Филипенко:

«Толоконников был одним из тех друзей, с которым можно было долго не видится, но тем не менее не терялись ощущения родственной связи. Дело в том, что первые уроки актерского мастерства мы с ним получали в одном драмкружке в 58 году. Наши дороги разошлись: Ярославль, Алматы. (…) У нас были примерно одинаковые актерские амплуа странных людей, бандитов, злодеев. Когда наши дороги пересекались, то разговоры были прежде всего о театре, часто перезванивались и разговаривали еще. Теперь я говорю отдельно, Володя, тебе: «Ты прости, нас, суетливых, бегающих туда-сюда, иногда важное не замечающих. Пусть дорога туда будет легкой, а земля тебе будет пухом. Прощай, Толокоша!».

Актер Геннадий Балаев:

«В Казахстане его все любили, относились к нему потрясающе. Он всегда был одним из любимых актеров. Мы еще недавно играли вместе, кстати, он в театре сыграл очень много прекрасных ролей. Масса прекрасных работ, которые в Алматы любили. Любят его там, любят его в России».

Народный артист, председатель комиссии по культуре и коммуникации московской думы Евгений Герасимов:

«Другого Шарикова быть не может. И на самом деле в этой одной из самых моих любимых картин с такими артистами как Евстигнеев, Плотников, но по сей день для меня лидером в этой картине является Володя, его Шариков. Да, судьбы артистов, они по разному складываются, но сыграв одну такую роль казалось бы можно было ничего другого не играть. Но мы сожалеем все, я думаю каждый присутствующий, в том, что на него не нашлось режиссера, который бы потом написал сценарий, не нашлось пьесы в московских театрах, где на него бы был поставлен спектакль. Но он был с моей точки зрения, он был очень скромный, очень тонкий и ранимый человек. Очень часто характерные артисты воспринимаются по тому какая у него характерная роль, но он был на самом деле образованным, глубоким и тонким человеком. Слава Володина переживет и нас всех».

Актер Павел Деревянко:

«Я звал его дед. И еще — мы так с ним шутили — перец. Он настоящий был перец, полный огня, жизненного, юношеского задора. В свои 74 года он сохранял абсолютно пацанский подход ко всему. У него, к сожалению, совсем плохо было со здоровьем, с дыханием, мы берегли его, как могли, поддерживали, подбадривали. Он никогда не жаловался. Видно было, что ему тяжело, но виду он не показывал. Старый перец, любимый», — сказал актер РИА Новости.

Похоронили актера на Троекуровском кладбище. Известный актер скончался 16 июля. Это произошло буквально за несколько часов до выезда актера на очередную съемочную смену. Вероятной причиной смерти назвали остановку сердца. 17 июля в Алматы в Академическом театре русской драмы имени Лермонтова состоялась церемония памятного прощания с известным актером театра и кино.

«Это большая утрата для всей страны. С ним ушла целая эпоха. Остается только помнить и наслаждаться творчеством актера», — сказал заместитель директора театра имени Лермонтова Олег Гостев.

Он отметил, что в театре также запланирован вечер памяти легендарного актера.