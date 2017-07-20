Один из микрорайонов Минусинска останется без воды до осени

Мэрия Минусинска не собирается решать проблему недостаточного водоснабжения микрорайона ТУСМ. Это следует из ответа МУП «Горводоканал» местному сайту «Среда24».

В своем заявлении коммунальщики признали, что проблема есть. И кроется она в том, что находящиеся здесь муниципальные водопроводные сети, являются тупиковыми в силу зауженных диаметров.

«В жаркий период, во время массового полива огородов, и, связанного с этим увеличения водозабора, они не могут обеспечить постоянного гарантированного водоснабжения».

Будут ли в обозримом будущем приниматься какие-либо меры по решению проблемы выяснить не удалось — директора минусинского «Горводоканала» не оказалось на месте.

Как рассказывают жители микрорайона этой проблеме уже больше 10 лет. Окончательно обострилась она 6 лет назад, когда в этом районе стали активно строиться коттеджи, из-за чего резко возросло потребление воды.