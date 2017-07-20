Один из микрорайонов Минусинска останется без воды до осени
Мэрия Минусинска не собирается решать проблему недостаточного водоснабжения микрорайона ТУСМ, которой уже больше 10 лет.
Мэрия Минусинска не собирается решать проблему недостаточного водоснабжения микрорайона ТУСМ, которой уже больше 10 лет.
Мэрия Минусинска не собирается решать проблему недостаточного водоснабжения микрорайона ТУСМ. Это следует из ответа МУП «Горводоканал» местному сайту «Среда24».
В своем заявлении коммунальщики признали, что проблема есть. И кроется она в том, что находящиеся здесь муниципальные водопроводные сети, являются тупиковыми в силу зауженных диаметров.
«В жаркий период, во время массового полива огородов, и, связанного с этим увеличения водозабора, они не могут обеспечить постоянного гарантированного водоснабжения».
Будут ли в обозримом будущем приниматься
Как рассказывают жители микрорайона этой проблеме уже больше 10 лет. Окончательно обострилась она 6 лет назад, когда в этом районе стали активно строиться коттеджи,
«За все эти годы мы много раз обращались к властям за решением проблем, — говорит один из жителей, пожелавший остаться не названым, — и никаких действий предпринято не было. Остается ждать осени, когда нужда в поливе отпадет, и вода сама собой вернется в дома».