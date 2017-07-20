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14:09 (мск), источник: Клопс.ru

Директор Центрального рынка: У нас нет ни одного свободного места

По словам директора, мясной павильон пришлось укоротить из-за спада спроса на мясную продукцию.

Источник: Клопс.ru

На Центральном рынке Калининграда нет ни одного пустующего торгового места. Об этом в четверг, 20 июля, во время визита на объект замминистра промышленности РФ Виктора Евтухова, заявил директор рынка Сергей Званок.

Когда федеральный чиновник осматривал мясной павильон, Сергей Звонок рассказал, что тот когда-то был в полтора раза больше. Однако в связи со спадом спроса на мясную продукцию за последние три года павильон пришлось укоротить.

«Я посмотрел аналитику и увидел, что на рыках Калининграда до 40% свободных мест», — тут же заявил Виктор Евтухов.

«На Центральном рынке ни одного процента. У нас даже есть необходимость в дополнительных местах», — ответил Сергей Званок.

Евтухов поинтересовался, все ли места заняты продавцами продукции местных производителей, и получил утвердительный ответ.

«Это хорошо. Небольшой плюс», — заключил замминистра.

Городские власти и руководство Центрального городского рынка давно обсуждают будущую реконструкцию здания рынка, которое должно превратиться в современный торговый центр. Однако перемены произойдут не ранее 2019 года.

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