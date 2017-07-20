Директор Центрального рынка: У нас нет ни одного свободного места
По словам директора, мясной павильон пришлось укоротить
По словам директора, мясной павильон пришлось укоротить
На Центральном рынке Калининграда нет ни одного пустующего торгового места. Об этом в четверг, 20 июля, во время визита на объект замминистра промышленности РФ Виктора Евтухова, заявил директор рынка Сергей Званок.
Когда федеральный чиновник осматривал мясной павильон, Сергей Звонок рассказал, что тот
«Я посмотрел аналитику и увидел, что на рыках Калининграда до 40% свободных мест», — тут же заявил Виктор Евтухов.
«На Центральном рынке ни одного процента. У нас даже есть необходимость в дополнительных местах», — ответил Сергей Званок.
Евтухов поинтересовался, все ли места заняты продавцами продукции местных производителей, и получил утвердительный ответ.
«Это хорошо. Небольшой плюс», — заключил замминистра.
Городские власти и руководство Центрального городского рынка давно обсуждают будущую реконструкцию здания рынка, которое должно превратиться в современный торговый центр. Однако перемены произойдут не ранее 2019 года.