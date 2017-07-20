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14:01 (мск), источник: РИА Новости

В Москве простились с Владимиром Толоконниковым

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Прощание с актером Владимиром Толоконниковым, который скончался в субботу на 75 году жизни, завершилось в московском Доме кино.

Источник: РИА Новости

Отдать дань памяти артисту пришли поклонники его творчества и коллеги, среди которых актеры Евгений Герасимов, Алексей Петренко, Павел Деревянко, режиссер фильма «СуперБобровы», где Толоконников сыграл роль бессмертного деда, Дмитрий Дьяченко, продюсер картины Александр Рубцов, а также режиссер картины «Хоттабыч» Петр Точилин и многие другие. Соболезнования принимали сыновья актера, Иннокентий и Родион.

Персона
Владимир Толоконников
Мы очень благодарны за то, что у нас такой отец. Осознание масштабов его личности приходит только сейчас, когда звонят, пишут люди. Мы понимаем, сколько он смог и сделал. Вместе с мамой, которой тоже уже нет, он заложил в нас самое главное — человеческую основу. Спасибо, папа.
Иннокентий Толоконников

Советский и казахстанский актер театра и кино Владимир Толоконников получил широкую известность после фильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Толоконников более 40 лет проработал в Государственном академическом театре в Алма-Ате. Коллеги по сцене простились с актером в понедельник.

Выдающийся актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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