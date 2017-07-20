В Москве простились с Владимиром Толоконниковым

Мы очень благодарны за то, что у нас такой отец. Осознание масштабов его личности приходит только сейчас, когда звонят, пишут люди. Мы понимаем, сколько он смог и сделал. Вместе с мамой, которой тоже уже нет, он заложил в нас самое главное — человеческую основу. Спасибо, папа.

Иннокентий Толоконников