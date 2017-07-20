Жительница Прикамья восстановила тротуар, который сама же сломала
Она выполнила решение суда после нескольких штрафов.
Она выполнила решение суда после нескольких штрафов.
Жительнице Чердынского района пришлось восстановить тротуар, который она нарушила, прокладывая водопровод к своему частному дому.
По информации
Администрация городского поселения потребовала через суд от хозяйки дома восстановления асфальтобетонного покрытия пешеходного тротуара.
Однако женщина в положенный срок этого не сделала. Тогда судебный пристав взыскал с неё исполнительный сбор в 5 тысяч рублей, затем за неисполнение судебного решения оштрафовал нарушительницу на 1 тысячу рублей.
Поняв, что восстанавливать пешеходную дорожку всё равно придётся, женщина выполнила всё, что от неё требовали на радость местным жителям.