Жительница Прикамья восстановила тротуар, который сама же сломала

Жительнице Чердынского района пришлось восстановить тротуар, который она нарушила, прокладывая водопровод к своему частному дому.

По информации пресс-службы УФССП по Пермскому краю, домовладелица, благоустраивая своё жильё, создала проблемы для других жителей, нарушив тротуар. После окончания работ по прокладке труб, женщина и не подумала восстанавливать пешеходную часть дороги.

Администрация городского поселения потребовала через суд от хозяйки дома восстановления асфальтобетонного покрытия пешеходного тротуара.

Однако женщина в положенный срок этого не сделала. Тогда судебный пристав взыскал с неё исполнительный сбор в 5 тысяч рублей, затем за неисполнение судебного решения оштрафовал нарушительницу на 1 тысячу рублей.