В Северном микрорайоне Воронежа открылся крытый каток с трибунами на 300 мест

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев посетил новый крытый каток с искусственным льдом «Арена Север» в четверг, 20 июля. Двухэтажное здание находится в Коминтерновском районе Воронежа на Бульваре Победы, возле парка Победы.

На первом этаже здания расположены ледовый зал, кабинет доврачебной помощи, прокат коньков и мастерская для их заточки, магазин спорттоваров, раздевалки, тренерские и судейские помещения. На втором этаже — выход на трибуны, рассчитанные на 300 зрителей. В здании катка также есть хореографический зал. На территории объекта бесплатная парковка на 111 мест и многочисленные техпомещения для вентиляционных камер и кондиционеров, льдоуборочной техники, а также технологическая площадка драйкулеров (устройств для охлаждения воды).

Воспитанники воронежских спортшкол уже занимаются в здании катка. Там проходят групповые и индивидуальные занятия по фигурному катанию, тренировки юных спортсменов ХК «Буран», а также любителей из «Ночной хоккейной лиги». Массовое катание для горожан откроют с октября. Тогда же станут известны цены на услуги. Ледовый зал «Арена Север» рассчитан на любые спортивные шоу и мероприятия. Если обустроить каток спецпокрытием, там могут проходить волейбольные матчи.

Здание построили на средства инвесторов без привлечения бюджетных денег. Заказчиком-застройщиком выступило ООО «СтройПласт-1». Компания предусмотрела доступ в здание для инвалидов и людей с ограниченными возможностями передвижения. Парковка также оборудована местами для инвалидов.