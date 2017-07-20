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13:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Северном микрорайоне Воронежа открылся крытый каток с трибунами на 300 мест

Горожане смогут кататься на коньках с октября.

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев посетил новый крытый каток с искусственным льдом «Арена Север» в четверг, 20 июля. Двухэтажное здание находится в Коминтерновском районе Воронежа на Бульваре Победы, возле парка Победы.

На первом этаже здания расположены ледовый зал, кабинет доврачебной помощи, прокат коньков и мастерская для их заточки, магазин спорттоваров, раздевалки, тренерские и судейские помещения. На втором этаже — выход на трибуны, рассчитанные на 300 зрителей. В здании катка также есть хореографический зал. На территории объекта бесплатная парковка на 111 мест и многочисленные техпомещения для вентиляционных камер и кондиционеров, льдоуборочной техники, а также технологическая площадка драйкулеров (устройств для охлаждения воды).

Воспитанники воронежских спортшкол уже занимаются в здании катка. Там проходят групповые и индивидуальные занятия по фигурному катанию, тренировки юных спортсменов ХК «Буран», а также любителей из «Ночной хоккейной лиги». Массовое катание для горожан откроют с октября. Тогда же станут известны цены на услуги. Ледовый зал «Арена Север» рассчитан на любые спортивные шоу и мероприятия. Если обустроить каток спецпокрытием, там могут проходить волейбольные матчи.

Здание построили на средства инвесторов без привлечения бюджетных денег. Заказчиком-застройщиком выступило ООО «СтройПласт-1». Компания предусмотрела доступ в здание для инвалидов и людей с ограниченными возможностями передвижения. Парковка также оборудована местами для инвалидов.

Алексей Гордеев одобрил реализацию проекта и отметил, что «Арена Север» может стать важным для города соцобъектом. Глава облуправления физической культуры и спорта Владимир Кадурин сообщил, что частные компании заинтересованы в строительстве спортобъектов и настроены на их окупаемость. Пользу получают и инвесторы, и власть, перед которой стоит задача обеспечения населения спортобъектами.

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