В Северном микрорайоне Воронежа открылся крытый каток с трибунами на 300 мест
Горожане смогут кататься на коньках с октября.
Горожане смогут кататься на коньках с октября.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев посетил новый крытый каток с искусственным льдом «Арена Север» в четверг, 20 июля. Двухэтажное здание находится в Коминтерновском районе Воронежа на Бульваре Победы, возле парка Победы.
На первом этаже здания расположены ледовый зал, кабинет доврачебной помощи, прокат коньков и мастерская для их заточки, магазин спорттоваров, раздевалки, тренерские и судейские помещения. На втором этаже — выход на трибуны, рассчитанные на 300 зрителей. В здании катка также есть хореографический зал. На территории объекта бесплатная парковка на 111 мест и многочисленные техпомещения для вентиляционных камер и кондиционеров, льдоуборочной техники, а также технологическая площадка драйкулеров (устройств для охлаждения воды).
Воспитанники воронежских спортшкол уже занимаются в здании катка. Там проходят групповые и индивидуальные занятия по фигурному катанию, тренировки юных спортсменов ХК «Буран», а также любителей из «Ночной хоккейной лиги». Массовое катание для горожан откроют с октября. Тогда же станут известны цены на услуги. Ледовый зал «Арена Север» рассчитан на любые спортивные шоу и мероприятия. Если обустроить каток спецпокрытием, там могут проходить волейбольные матчи.
Здание построили на средства инвесторов без привлечения бюджетных денег.
Алексей Гордеев одобрил реализацию проекта и отметил, что «Арена Север» может стать важным для города соцобъектом. Глава облуправления физической культуры и спорта Владимир Кадурин сообщил, что частные компании заинтересованы в строительстве спортобъектов и настроены на их окупаемость. Пользу получают и инвесторы, и власть, перед которой стоит задача обеспечения населения спортобъектами.