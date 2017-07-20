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15:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лискинском районе пройдет фестиваль «Виват, Икорец»

Гостей ждет погружение в Петровскую эпоху и игры на воде.

Фестиваль-открытое светское гуляние «Виват, Икорец» пройдет на территории пляжа «Масловский плес» Нижнеикорецкого сельского поселения Лискинского района в воскресенье, 30 июля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в отделе культуры, туризма и молодежной политики в четверг, 20 июля.

Фестиваль начнется с шоу «SUP бордов» — интерактивной игры на воде в 16:00. Также пройдет конкурсно-игровая программа для детей «В царстве Нептуна». Взрослые смогут посетить выставку работ мастеров декоративно-прикладного творчества. Театрализованная фестивальная программа с участием коллективов и солистов Лискинского района намечена на 18:00.

— Артисты постараются передать атмосферу Петровской эпохи, напомнят об истории военно-морского флота, о том какую роль сыграл в его становлении Лискинский район, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» старший инспектор отдела культуры, туризма и молодежной политики Елена Хицова.

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