Никита Михалков, Константин Хабенский и Михаил Пореченков приняли участие в церемонии открытия I Всероссийского кинофестиваля «Горький fest»

Никита Михалков, Константин Хабенский и Михаил Пореченков приняли участие в церемонии открытия первого Всероссийского кинофестиваля «Горький fest». Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, 19 июля торжественно открылся первый Всероссийский кинофестиваль «Горький fest».

В торжественной церемонии открытия кинофестиваля приняли участие глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, а также известные российские деятели театра и кино Никита Михалков, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Агния Кузнецова, Оксана Михеева, Екатерина Шпица и Игорь Хрипунов. Они прошли по красной дорожке, предваряющей торжество, которое прошло в кинотеатре «Октябрь».

В своем приветственном слове сити-менеджер Сергей Белов отметил, что проведение подобных мероприятий для города, «как поток свежего воздуха: вносит самые современные идеи, интересное общение и новый взгляд на мир». «Нижегородцам приятно, когда город становится площадкой для проведения таких фестивалей, как “Горький fest”. Они нужны и авторам фильмов, и зрителям. Надеюсь, что здесь на нижегородской земле в эти дни зажгутся новые звезды. Особые надежды мы возлагаем на молодых режиссеров-нижегородцев», — подчеркнул он.