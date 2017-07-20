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15:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Никита Михалков, Константин Хабенский и Михаил Пореченков приняли участие в церемонии открытия I Всероссийского кинофестиваля «Горький fest»

«Горький fest» продлится до 22 июля и будет проходить на двух площадках города: в специально открытом для фестиваля кинотеатре «Октябрь» и творческом пространстве «Кинофактура».

Никита Михалков, Константин Хабенский и Михаил Пореченков приняли участие в церемонии открытия первого Всероссийского кинофестиваля «Горький fest». Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, 19 июля торжественно открылся первый Всероссийский кинофестиваль «Горький fest».

В торжественной церемонии открытия кинофестиваля приняли участие глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов, а также известные российские деятели театра и кино Никита Михалков, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Агния Кузнецова, Оксана Михеева, Екатерина Шпица и Игорь Хрипунов. Они прошли по красной дорожке, предваряющей торжество, которое прошло в кинотеатре «Октябрь».

В своем приветственном слове сити-менеджер Сергей Белов отметил, что проведение подобных мероприятий для города, «как поток свежего воздуха: вносит самые современные идеи, интересное общение и новый взгляд на мир». «Нижегородцам приятно, когда город становится площадкой для проведения таких фестивалей, как “Горький fest”. Они нужны и авторам фильмов, и зрителям. Надеюсь, что здесь на нижегородской земле в эти дни зажгутся новые звезды. Особые надежды мы возлагаем на молодых режиссеров-нижегородцев», — подчеркнул он.

Напомним, «Горький fest» продлится до 22 июля и будет проходить на двух площадках города: в специально открытом для фестиваля кинотеатре «Октябрь» и творческом пространстве «Кинофактура». Зрителям будут представлены 12 лент, отражающих самые современные идеи отечественной киноиндустрии.

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