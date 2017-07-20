Опасный для здоровья смог 21 июля возможен в 5 городах Челябинской области

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В четырех городах Челябинской области с 17 июля сохраняются не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным регионального Минэкологии, в Челябинске, Карабаше, Коркино и Сатке до семи часов вечера пятницы, 21 июля, сохранятся НМУ первой степени опасности — в приземном слое атмосферы будут скапливаться промышленные выбросы и автомобильные выхлопы.

Кроме того, особый экорежим с сегодняшнего дня вводится в Магнитогорске — с сохранением до того же времени. Таким образом, опасный для здоровья смог возможен в пяти муниципальных образованиях.

Как говорится в сообщении, такие метеоусловия спровоцированы слабым ветром неблагоприятного направления и ночной инверсией.

Промышленным предприятиям перечисленных городов предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует населению употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы — обращаться к врачу.