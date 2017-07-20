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15:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Участок дороги затопило в Воскресенском районе Нижегородской области 20 июля

Участок дороги затопило в Воскресенском районе Нижегородской области 20 июля 2017 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о затоплении участка автодороги р.п. Воскресенское — п. Затон им. Михеева (в 2,5 км от Затона) поступило сегодня в 12:10. Организована лодочная переправа.

По данным ведомства, данный участок автодороги ежегодно затапливается. «Все вопросы жизнеобеспечения населения решены органами местного самоуправления. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. Подтопления в населенном пункте нет. Эвакуация населения не требуется», — отмечает ГУ МЧС.

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