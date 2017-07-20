Участок дороги затопило в Воскресенском районе Нижегородской области 20 июля
Участок дороги затопило в Воскресенском районе Нижегородской области 20 июля 2017 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Участок дороги затопило в Воскресенском районе Нижегородской области 20 июля 2017 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, сообщение о затоплении участка автодороги р.п. Воскресенское — п. Затон им. Михеева (в 2,5 км от Затона) поступило сегодня в 12:10. Организована лодочная переправа.
По данным ведомства, данный участок автодороги ежегодно затапливается. «Все вопросы жизнеобеспечения населения решены органами местного самоуправления. Население обеспечено продуктами питания, решены вопросы медицинского обеспечения и пожарной безопасности. Подтопления в населенном пункте нет. Эвакуация населения не требуется», — отмечает ГУ МЧС.