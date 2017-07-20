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14:21 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: в Минске на остановке появился солнечный диван

Пользовали соцсетей предположили, что остановку обставили представители какого-то мебельного магазина в рамках рекламной компании, однако никаких рекламных постеров корреспондент Sputnik на месте не обнаружил.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Диван, занавески и ковер появились на одной из остановок общественного транспорта в Минске. Дождаться транспорта с комфортом можно в районе дома по проспекту Независимости, 168.

Кто и зачем обставил остановку, неизвестно. В соцсетях, где с утра появились первые фотографии необычной остановки, предположили, что это рекламная компания одной из мебельных компаний. Однако корреспондент Sputnik не обнаружил на месте никаких упоминаний о спонсоре комфорта.

Люди, которые выходили из троллейбусов и автобусов, с огромным удивлением воспринимали необычный интерьер остановочного пункта, а подошедшие дождаться транспорта — с большим удовольствием садились на диван.

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