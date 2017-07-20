В США хип-хоп впервые обогнал по популярности рок-музыку

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По данным исследования, с начала года на хип-хоп (включая Rʼn'B) приходится 25% от всей музыки, которую слушают в США. На рок-музыку приходится 23%.

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Исследователи связывают произошедшее с методами прослушивания музыки. В последние годы наиболее популярными стали стриминговые сервисы. Потоковая передача музыки, по словам экспертов, значительно опережает продажи CD-дисков и загрузки в iTunes.