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14:26 (мск), источник: РБК

В США хип-хоп впервые обогнал по популярности рок-музыку

Хип-хоп стал самым популярным жанром в США, впервые обойдя рок-музыку. Об этом говорится в исследовании Nielsen, сообщает издание Quartz.

Источник: Søren Astrup Jørgensen / CC0

По данным исследования, с начала года на хип-хоп (включая Rʼn'B) приходится 25% от всей музыки, которую слушают в США. На рок-музыку приходится 23%.

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Исследователи связывают произошедшее с методами прослушивания музыки. В последние годы наиболее популярными стали стриминговые сервисы. Потоковая передача музыки, по словам экспертов, значительно опережает продажи CD-дисков и загрузки в iTunes.

В Nielsen отметили, что пользователи стриминг-сервисов — преимущественно молодежь, которая больше отождествляет себя с хип-хоп-культурой, чем с «несколько застоявшимся» жанром рок-музыки. При этом исследователи добавили, что рок по-прежнему остается самым популярным жанром по количеству проданных дисков.

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