Путин лично поздравил правозащитницу Алексееву с 90-летием

Источник: РИА "Новости"

«Благодарю вас за жизнь ради людей», — сказал глава государства. Он вручил правозащитнице цветы и гравюру с видом Евпатории — города, где она родилась.

Алексеева удивилась визиту президента, отметив, что «всю жизнь свою занималась черт-те чем».

Теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было. Людмила Алексеева

Владимир Путин, говоря о важности работы главы Хельсинкской группы, провел параллель с деятельностью писателя Александра Солженицына. «Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы — по-своему», — подчеркнул глава государства.

На сайте Кремле также опубликована поздравительная телеграмма, направленная президентом Алексеевой. В ней отмечается, что она внесла «весомый вклад в укрепление институтов демократии и гражданского общества» в России «благодаря особой нравственной силе и верности своим убеждениям».

В интервью агентству Алексеева рассказала, что будет праздновать день рождения в кругу родных и друзей. В торжественном заседании совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, которое пройдет в честь ее юбилея, она поучаствует по видеосвязи. Лучшим подарком, по ее признанию, стали бы пожертвования в Московскую Хельсинкскую группу.