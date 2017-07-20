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14:48 (мск), источник: Интерфакс

Испанская полиция нашла украденные картины Фрэнсиса Бэкона

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Испанская полиция нашла три из пяти украденных картин британского художника Фрэнсиса Бэкона, сообщила в четверг представитель правоохранительных органов.

Источник: Ministerio del Interior

Пять работ Бэкона были украдены из квартиры его друга в Мадриде в 2015 году, их общая стоимость составляет более 25 млн евро.

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Правоохранительные органы не распространяют информацию о том, что изображено на украденных полотнах. Однако ранее местные СМИ сообщили, что это портреты друга художника, у которого они были украдены.

В 2016 году испанская полиция арестовала 10 человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Расследование продолжается.

Фрэнсис Бэкон (1909−1992 гг.) прославился как один из наиболее ярких представителей экспрессионизма XX века, поднимавшего в своих произведениях темы отчуждения, религии и смерти.

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