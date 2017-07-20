Испанская полиция нашла украденные картины Фрэнсиса Бэкона
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Испанская полиция нашла три из пяти украденных картин британского художника Фрэнсиса Бэкона, сообщила в четверг представитель правоохранительных органов.
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Испанская полиция нашла три из пяти украденных картин британского художника Фрэнсиса Бэкона, сообщила в четверг представитель правоохранительных органов.
Пять работ Бэкона были украдены из квартиры его друга в Мадриде в 2015 году, их общая стоимость составляет более 25 млн евро.
Правоохранительные органы не распространяют информацию о том, что изображено на украденных полотнах. Однако ранее местные СМИ сообщили, что это портреты друга художника, у которого они были украдены.
В 2016 году испанская полиция арестовала 10 человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Расследование продолжается.
Фрэнсис Бэкон (1909−1992 гг.) прославился как один из наиболее ярких представителей экспрессионизма XX века, поднимавшего в своих произведениях темы отчуждения, религии и смерти.