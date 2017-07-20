Испанская полиция нашла украденные картины Фрэнсиса Бэкона

Источник: Ministerio del Interior

Пять работ Бэкона были украдены из квартиры его друга в Мадриде в 2015 году, их общая стоимость составляет более 25 млн евро.

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Правоохранительные органы не распространяют информацию о том, что изображено на украденных полотнах. Однако ранее местные СМИ сообщили, что это портреты друга художника, у которого они были украдены.

В 2016 году испанская полиция арестовала 10 человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Расследование продолжается.