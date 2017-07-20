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14:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Не стало российского ученого Виктора Панеяха, изучавшего историю Башкирии

УФА, 20 июл 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Накануне, 19 июля, скончался видный российский ученый, специалист по истории России XVI—XVII вв. Виктор Моисеевич Панеях.

Источник: Башинформ

Он родился 30 июня 1930 года в Саратове, в 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета и аспирантуру Ленинградского отделения Института истории АН СССР, в 1974 году защитил докторскую диссертацию. С 1960 года работал в Санкт-Петербургском институте истории Российской академии наук. Виктор Панеях был деканом-организатором факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, ответственным редактором публикаций важнейших законодательных актов России XVI—XVII вв.

Как рассказал агентству «Башинформ» старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН, кандидат исторических наук Ильдар Габдрафиков, в шестидесятые годы Ленинградский университет приступил к созданию большого коллективного труда по истории восстания 1773−1775 годов под предводительством Емельяна Пугачева. В Башкортостане тогда специалистов по этой теме не было. Поэтому разделы о восстании на территории Башкирии было поручено написать ленинградскому историку Виктору Панеяху. Для этого он изучил множество источников в центральных архивах. Итогом этой кропотливой работы стала написанная Виктором Моисеевичем история нашего края конца восемнадцатого века. Ученый написал и биографии башкирских предводителей того времени. Труд по истории пугачевского восстания стал крупным достижением советской науки. Эти труды, и, в частности, разделы по истории Башкирии, написанные Панеяхом, до сих пор используются учеными.

Позднее массовым тиражом дважды издавался рассчитанный на широкого читателя коллективный труд «Пугачев и пугачевцы», в котором Виктор Панеях написал биографический очерк о Кинзе Арсланове и Салавате Юлаеве. Благодаря этому историку их жизнь и деятельность стали лучше известны общественности нашей страны.

В последующие годы Панеях занимался изучением истории России феодального и советского периодов, историей исторической науки. Его работы часто цитируются в отечественной и зарубежной науке.

«Ученые нашей республики всегда будут помнить о большом вкладе Виктора Моисеевича Панеяха в изучение истории Башкортостана», — отметил Ильдар Габдрафиков.

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