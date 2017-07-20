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15:43 (мск), источник: Kazinform

Названы самые опасные улицы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Алматы продолжает лидировать по количеству дорожно-транспортных происшествий. Корреспондент МИА «Казинформ» выяснил, в каких районах и перекрестках нужно быть особенно бдительными на дорогах.

Источник: Kazinform

Данные предоставлены Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Согласно статистике, с начала года в Алматы зарегистрировано 2497 ДТП, или 32 на 10 тыс человек. Это самый высокий показатель по стране. По данным Комитета, чаще всего аварии происходят в Алмалинском районе — 410, далее идут Алатауский (374), Жетысуский (345) и Ауэзовский (341) районы. Относительно безопасным районом можно назвать Медеуский — 250 аварий с начала года. Однако, при сопоставлении с данными по количеству ДТП на 10 тыс человек выходит, что наиболее опасным является Жетысуский район — 45 происшествий. Следом расположились Алатауский (42) и Алмалинский районы (40).

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Кроме того, перекрестки, где чаще всего происходят аварии — это Ауэзовский, Бостандыкский, Медеуский и Алатауский районы. По данным интерактивной карты, размещенной на сайте Комитета, чаще всего в этом году ДТП фиксировались в районе микрорайона «Тастак» (Толе би- Туркебаева-Тургут Озала) — 26 раз. Другим аварийным перекрестком на карте обозначен угол улиц Абая-Алтынсарина, где случилось 21 ДТП. В районе автовокзала Саяхат — 20 случаев в районе Фурманова-Райымбека-Пушкина. Аварийными местами можно считать угол улиц Абая-Саина (16), треугольник улиц Жандосова-Сатпаева-Манаса (12) и район улиц Бекмаханова-Северное кольцо (12).

Полицейские отмечают положительную динамику в работе по профилактике ДТП, особенно по части детского травматизма.

«Строительство переходов, развязок позволяет снизить уровень травматизма. Кроме того, ведется совместная работа ДВД и Управления здравоохранения в части профилактики мер детского травматизма, ежегодно наблюдается снижение детского травматизма в ДТП. Так, за первые 4 месяца этого года число ДТП с участием детей составило 245 случаев, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 320 случаев», — рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

В свою очередь, полицейские рекомендуют во избежание попадания в ДТП соблюдать правила дорожного движения и осторожность на дорогах.

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