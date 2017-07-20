В августе некоторые дороги Ростова перекроют

Так, с 21 по 24 августа проблематично будет проехать по адресу пр. Королева, 1а. Там проведут работы в котельной.

Из-за ремонта Большой Садовой с 6 августа по 30 ноября (на участке от пр. Кировский до пр. Буденновский) также ограничат проезд машин.

Полностью перекроют движение транспорта на переулке Халтуринском (участок от ул. Пушкинская до ул. Согласия) с 6 по 9 августа; с 10 по 12 августа — на участке от ул. Согласия до ул. Большая Садовая; с 10 по 17 августа — на участке от ул. Тургеневская до ул. Береговая.