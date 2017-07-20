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16:36 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В августе некоторые дороги Ростова перекроют

На нескольких дорогах Ростова по разным причинам будут ограничивать движение транспортных средств. Об этом сообщает городской департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Так, с 21 по 24 августа проблематично будет проехать по адресу пр. Королева, 1а. Там проведут работы в котельной.

Из-за ремонта Большой Садовой с 6 августа по 30 ноября (на участке от пр. Кировский до пр. Буденновский) также ограничат проезд машин.

Полностью перекроют движение транспорта на переулке Халтуринском (участок от ул. Пушкинская до ул. Согласия) с 6 по 9 августа; с 10 по 12 августа — на участке от ул. Согласия до ул. Большая Садовая; с 10 по 17 августа — на участке от ул. Тургеневская до ул. Береговая.

Таже ограничат движение машин на Береговой — с 6 по 16 августа — от пр. Буденновский до пр. Богатяновский спуск. Там проведут ремонтные работы.

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