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15:33 (мск), источник: Калининград.Ru

Немец пытался ввезти в Калининградскую область пневматическую винтовку без документов

Мужчина направлялся в Россию из Польши на машине «Фиат».

Гражданин Германии пытался ввезти в Калининградскую область пневматическую винтовку без документов. Мужчина направлялся в Россию из Польши на машине «Фиат». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областной таможни.

Мужчину остановили в МАПП «Мамоново-2». Пассажирскую таможенную декларацию житель европейского государства заполнять не стал.

Во время контроля таможенники обнаружили в салоне автомобиля на заднем сидении картонную упаковку с надписью «Ижевское оружие Байкал». Там находилась предположительно пневматическая винтовка марки МР-61 калибра CAL 4,5 мм с дульной энергией 4,7 Дж. Проведённая экспертиза подтвердила, что это «гражданское спортивное пневматическое оружие, пригодное для стрельбы, не являющееся огнестрельным оружием».

Согласно действующему законодательству, вывозить с территории ЕЭС спортивные пневматические винтовки и ружья с дульной энергией более 3 Дж можно на основании разрешительного документа. Таких бумаг у гражданина Германии не было.

В отношении владельца винтовки возбудили два дела об административных правонарушениях — по статье 16.3 КоАП РФ — «Несоблюдение запретов и ограничений» и по статье 16.2 ч. 1 КоАП РФ — «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».

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