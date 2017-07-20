В Загородном парке восстановят горнолыжный склон

Среди рассматриваемых объектов земельный участок площадью 49,8 тыс. кв. м, расположенный на территории Загородного парка. По итогам слушаний его зонирование было сменено на зону Р-4, земля в которой предназначена для организации отдыха и досуга населения.

Заявителем по объекту выступает министерство спорта Самарской области. Как пояснили в ведомстве, речь идет о восстановлении в парке горнолыжного склона.

«Восстановить трассу поручил глава региона Николай Меркушкин. С этой просьбой в правительство обращалось немало горожан, — рассказали в министерстве. — Сейчас произведена смена зонирования участка, теперь нужно разработать проект межевания территории, затем — передать землю в собственность минспорта. После этого начнутся работы по проектированию объекта и поиску подрядчика».