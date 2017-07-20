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17:19 (мск), источник: БЕЛТА

Жаркая погода и осадки ожидаются в Беларуси в выходные

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода и осадки ожидаются в выходные в Беларуси, сообщила БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

На этой неделе в Беларуси отмечалась довольно комфортная погода, но температурный фон по по-прежнему удерживается на 1−3 градуса ниже климатической нормы. В дневные часы температура воздуха по республике в основном составляет 20−26 градусов тепла, а температура воды в реках и водоемах — 17−20 градусов. Лишь на реке Припять вода прогрелась до плюс 21−22 градусов. До конца недели наиболее теплая и неустойчивая погода ожидается в южных районах страны.

В пятницу, 21 июля, под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, преимущественно по южной половине страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В северных районах будет в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит от 8 градусов по северу до 18 тепла по югу страны. Днем воздух прогреется до 21−27 градусов, по югу Брестской и Гомельской областей — до плюс 28−30 градусов.

В субботу южная половина страны останется под влиянием фронтальных разделов, что обусловит неустойчивый характер погоды. Ночью и утром в южных и центральных районах, а днем преимущественно по юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. Местами дожди будут сопровождаться грозами, днем возможен град. Температура воздуха ночью составит 9−16 градусов тепла, по югу — плюс 17−19 градусов. Днем будет плюс 19−26, по югу страны — плюс 27−30 градусов.

В воскресенье, 23 июля, с ростом атмосферного давления ожидается теплая преимущественно без осадков погода, лишь днем в отдельных районах по юго-западу республики возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9−16 градусов тепла, по югу — плюс 18, днем — плюс 22−29 градусов.

24 июля территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над югом Швеции. Ночью по юго-западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит 12−19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 20−27 градусов, по юго-востоку — до плюс 28−30 градусов.

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