Шквальный ветер прогнозируют на большей территории Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Синоптики сделали прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 июля 2017 года, сообщает Казгидромет.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Синоптики сделали прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 июля 2017 года, сообщает Казгидромет.
На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал, усилится ветер, на севере,
В Акмолинской области местами возможен град, шквал, ночью и утром в отдельных районах туман, днем местами усилится ветер 15−20 м/с.
В Костанайской области местами усилится ветер 18 м/с, ночью и утром — туман, днем — возможен град, шквал.
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В Павлодарской, Карагандинской областях днем местами усилится ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал.
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В Астане: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный,
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С.