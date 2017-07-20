Шквальный ветер прогнозируют на большей территории Казахстана

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал, усилится ветер, на севере, северо-западе республики ночью и утром местами ожидается туман. Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.