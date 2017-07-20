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15:26 (мск), источник: Kazinform

Шквальный ветер прогнозируют на большей территории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Синоптики сделали прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 июля 2017 года, сообщает Казгидромет.

Источник: Kazinform

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал, усилится ветер, на севере, северо-западе республики ночью и утром местами ожидается туман. Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков.

В Акмолинской области местами возможен град, шквал, ночью и утром в отдельных районах туман, днем местами усилится ветер 15−20 м/с.

В Костанайской области местами усилится ветер 18 м/с, ночью и утром — туман, днем — возможен град, шквал.

В Северо-Казахстанской области местами усилится ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром — туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, днем возможен град, шквал.

В Павлодарской, Карагандинской областях днем местами усилится ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, возможен град, шквал.

В Южно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Атырауской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Днем в Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +26+28°С.

В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

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