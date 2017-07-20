В Анапе наводят порядок после ночного разгула стихии
Непогода размыла песок на пляже и разрушила деревянные конструкции.
Непогода размыла песок на пляже и разрушила деревянные конструкции.
Глава Анапы Сергей Сергеев осмотрел центральную часть набережной и пляжную территорию, наиболее пострадавшие от ночного удара стихии.
«Ответственные арендаторы уже принялись за уборку. Коммунальщикам и управлению по курортам поручил направить усилия на наведение порядка в городе и на пляжах», — прокомментировал в своем микроблоге Сергей Сергеев.
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