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15:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Анапе наводят порядок после ночного разгула стихии

Непогода размыла песок на пляже и разрушила деревянные конструкции.

Глава Анапы Сергей Сергеев осмотрел центральную часть набережной и пляжную территорию, наиболее пострадавшие от ночного удара стихии.

«Ответственные арендаторы уже принялись за уборку. Коммунальщикам и управлению по курортам поручил направить усилия на наведение порядка в городе и на пляжах», — прокомментировал в своем микроблоге Сергей Сергеев.

Как сообщает пресс-служба администрации Анапа, сейчас в городе работают бригады муниципального предприятия, восстанавливающие плиточное покрытие. На улицы вышла поливомоечная техника. Над восстановлением пляжной инфраструктуры трудятся городские предприятия и арендаторы.

Аварийно-восстановительные бригады Юго-Западного филиала «Кубаньэнерго» также завершают работы по устранению локальных разрушений в нескольких населенных пунктах Анапского района. Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов. Осуществляется постоянный контроль работы энергообъектов.

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