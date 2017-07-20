В Краснодаре продлили работы на радиотелевизионной башне

Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. Восстановительные работы на радиотелевизионной башне краевой столицы должны были завершиться сегодня, но в связи с погодными условиями они продлены до 24 июля. В связи с этим в дневные часы в городе сохраняется ограничение подачи телерадиосигнала.



Как сообщает пресс-служба мэрии Краснодара, из-за мощного ветра на высоте от 130 до 180 метров, где сосредоточено большинство мощных радиопередающих антенн, специалистам не удалось в полном объеме восстановить антикоррозийное и лакокрасочное покрытие башни в запланированные сроки. Отключать вещательную аппаратуру требует техника безопасности.



Сотрудники центра предупреждают о возможном «разлете» микрочастиц краски в радиусе 2 км от радиотелевизионной башни и призывают горожан быть внимательнее и не оставлять автотранспорт и другое имущество в районе улиц Радио, имени Шмидта, имени Володарского, имени Щорса, имени Короленко, а также Новороссийской, Карасунской набережной, Казачьей, Длинной, имени Суворова, Железнодорожной, Братьев Дроздовых. Это же касается территории Дмитриевской дамбы и стадиона «Кубань».