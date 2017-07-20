Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Кадыров ответил экс-супругу задержанной в Турции
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыхаПо словам туроператоров, люди теперь хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися. Так куда же поехать летом 2017 года, чтобы и отдохнуть, и испытать что-то новое?
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
РФ перехватили сверхзвуковую крылатую ракету – СМИ
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Украинские радикалы созывают Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Саакашвили заявляет об унижении Порошенко в Грузии
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Хрупкие льды Антарктиды
15:40 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре продлили работы на радиотелевизионной башне

Из-за сильного ветра специалисты не успели выполнить работы в срок.

Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. Восстановительные работы на радиотелевизионной башне краевой столицы должны были завершиться сегодня, но в связи с погодными условиями они продлены до 24 июля. В связи с этим в дневные часы в городе сохраняется ограничение подачи телерадиосигнала.

Как сообщает пресс-служба мэрии Краснодара, из-за мощного ветра на высоте от 130 до 180 метров, где сосредоточено большинство мощных радиопередающих антенн, специалистам не удалось в полном объеме восстановить антикоррозийное и лакокрасочное покрытие башни в запланированные сроки. Отключать вещательную аппаратуру требует техника безопасности.

Сотрудники центра предупреждают о возможном «разлете» микрочастиц краски в радиусе 2 км от радиотелевизионной башни и призывают горожан быть внимательнее и не оставлять автотранспорт и другое имущество в районе улиц Радио, имени Шмидта, имени Володарского, имени Щорса, имени Короленко, а также Новороссийской, Карасунской набережной, Казачьей, Длинной, имени Суворова, Железнодорожной, Братьев Дроздовых. Это же касается территории Дмитриевской дамбы и стадиона «Кубань».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Анапу затопило дождями
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Совет директоров «Силовых машин» уволил гендиректора
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
Путин подарил Алексеевой гравюру с видом Евпатории (фото)
Генпрокуратура вызвала для объяснений главу АСВ
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь