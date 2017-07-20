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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму за незаконными стройками будут следить из космоса

На полуострове для контроля за использованием земли применят наработки Роскосмоса.

Руководители республики на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 встретились с представителями госкорпорации «Роскосмос». И в итоге был подписан официальный документ.

— Договорились с Роскосмосом до конца года внедрить в Крыму систему использования результатов космической деятельности. Обозначили приоритеты. Система позволит контролировать использование сельхозземель и лесного фонда, незаконное строительство, свалки, — сообщает пресс-служба правительства РК.

Надо отметить, что вопрос использования российских данных дистанционного зондирования Земли в интересах развития Крыма рассматривался и раньше. Теперь уже достигнут конкретный результат — к новому 2018 году весь Крым, как на ладони, будет просматриваться с небесной выси.

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