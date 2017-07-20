В Крыму за незаконными стройками будут следить из космоса
На полуострове для контроля за использованием земли применят наработки Роскосмоса.
На полуострове для контроля за использованием земли применят наработки Роскосмоса.
Руководители республики на международном
— Договорились с Роскосмосом до конца года внедрить в Крыму систему использования результатов космической деятельности. Обозначили приоритеты. Система позволит контролировать использование сельхозземель и лесного фонда, незаконное строительство, свалки, — сообщает
Надо отметить, что вопрос использования российских данных дистанционного зондирования Земли в интересах развития Крыма рассматривался и раньше. Теперь уже достигнут конкретный результат — к новому 2018 году весь Крым, как на ладони, будет просматриваться с небесной выси.