Фестиваль мороженого, «Велоночь» и кино: куда пойти в выходные в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Международный фестиваль кино о велокультуре стартует в Иркутске в пятницу, 21 июля. Иркутская международная «Велоночь» пройдет в субботу, 22 июля. В этот же день в парке «Комсомольский» состоится фестиваль мороженого, где впервые проведут массовый запуск спиннеров. На следующий день, 23 июля, на острове Юность пройдут бесплатные занятия по йоге. Как провести грядущие выходные? ИА IrkutskMedia представляет семь идей для интересного досуга.

21 июля

Экскурсия по ботаническому саду «В гостях у сибирской травницы» (0+)

Ботанический сад ИГУ приглашает на очередную вечернюю тематическую экскурсию «В гостях у сибирской травницы». Во время экскурсии гости познакомятся с историей лекарственного растениеводства и созданием первых аптекарских огородов в России, узнают, какие «зелийные травы» выращивали в них.

— Что такое мангольд и чем киноа отличается от лебеды?

— Какое лекарство прописали графу Вишенке в известной книге Джанни Родари?

— Чем вылечили от смертельной лихорадки Харберта в романе Жюля Верна?

— Что такое «Божье дерево» и почему лопух называют «академиком»?

Ответы на эти и многие другие вопросы получат посетители Ботанического сада ИГУ во время экскурсии. А напоследок у гостей вечера будет возможность собрать травяной чай по собственному рецепту.

Стоимость билетов: 150 рублей (взрослый), 100 рублей (льготные категории: пенсионеры, дошкольники, школьники, студенты).

Иркутск, 21 июля, Ботанический сад ИГУ (улица Кольцова, 93). Начало в 19.00.

Арт-пикник

Творческий проект Арт-пикник — это ваша порция драйва и солнечного настроения перед уикендом. В программе — концерт самой концептуальной группы города «ДжинSы Клеш», мастер-класс от студии рисования песком, световое шоу и многое другое.

Иркутск, 21 июля, ТРК «Модный Квартал» (улица 3 июля, 25). Начало в 19.00.

Международный фестиваль кино о велокультуре

Международный фестиваль кино о велокультуре (The International Cycling Film Festival) проходит каждый год в Германии, Польше и Нидерландах. За время проведения фестиваля с 2006 года было показано более 200 короткометражных фильмов в более чем 30-ти странах мира. Каждый год за звание лучшего борются свыше 20-ти фильмов.

В этом году в сборник вошло 12 короткометражек: анимационное, документальное и игровое кино, рассказывающее о велокультуре. Велосипед для героев фестивальных фильмов — не средство передвижения, а друг, с которым можно исполнять невероятные трюки, кататься днями напролет, зарабатывать на жизнь, влюбляться, совершать подвиги и преодолевать себя.

Все фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами.

Стоимость билетов от 250 рублей. Их можно приобрести на сайте «Дома кино» или по телефонам: (3952) 41−98−61, 8−950−050−01−06.

С 22 по 27 июля фильм будет показан в рамках проекта «Кино под открытым небом» на площадке музея истории Иркутска (улица Франк-Каменецкого, 16а). С 28 июля по 3 августа его можно будет увидеть в кинотеатре «Дом кино».

Иркутск, 21 июля, «Дом кино» (улица Мухиной, 2а). Начало в 19.30.

22 июля

Фестиваль мороженого в парке «Комсомольский» (0+)

В рамках праздника участники будут устанавливать официальный рекорд России по количеству съеденного мороженого. Жителей и гостей города ждут шоу программа, мастер-классы, конкурсы, а также массовый запуск спиннеров.

Иркутск, 22 июля, парк «Комсомольский» (улица Авиастроителей, 47). Начало в 13.00.

Экскурсионная велоночь (18+)

Участники велопрогулки не только прокатятся по улицам и набережной Ангары, но и смогут прослушать интересные лекции об Иркутске. Их авторами стали ведущие российские и зарубежные литературоведы и историки.

Так, о Доме Павлова на улице Российской расскажет профессор Миланского Политехнического университета Алессандро Де Магистрис, а об Интендантском саде — итальянский режиссер Марианна Галлони.

Велофестиваль является частью «Международной Велоночи», которая в этом году уже с успехом прошла во Флоренции, Вероне и Берлине.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Велоночи», быть со своим велосипедом, приемником или телефон с функцией радио и наушниками.

Иркутск, 22 июля, парковка под Глазковским мостом (улица 5-ой Армии, 2/1). Сбор участников в 19.00.

23 июля

Йога на острове Юность (6+)

По воскресеньям в течение всего лета 2017 года на острове Юность проходят бесплатные занятия по йоге.

Продолжительность занятия — 90 минут. С собой возьмите коврик.

Иркутск, 23 июля, остров Юность. Начало в 09.00.

Мастер-классы для всей семьи в «Сильвер Молл» (0+)

Мастер-классы для всей семьи состоятся в торгово-развлекательном комплексе «Сильвер Молл». С 15.00 до 17.00 пройдут занимательные занятия для детей разного возраста.

В программе: спортивная аэробика, сухое плавание, кроссфит-кидс, йога-кидс, гимнастика-стоп, логика.