В Казани начались тестовые полеты участников чемпионата «Red Bull Air Race»

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 20 июля, Алсу Сафина). В преддверии пятого этапа чемпионата мира по авиагонкам «Red Bull Air Race» в Казани проходят тестовые полеты участников соревнований. Ангары с самолетами и взлетно-посадочная полоса разместились на автодроме «Kazan Ring», а сами соревнования пройдут над акваторией Казанки. На реке уже установлены надувные пилоны из эластичной парусной ткани, с помощью которых размечена трасса авиагонок. Подробнее о предстоящем чемпионате сегодня в ходе пресс-тура на автодроме «Kazan Ring» журналистам рассказали организаторы соревнований.

«Red Bull Air Race» пройдет в России впервые, хотя уже была попытка провести соревнования в нашей стране в 2006 году. Предполагалось, что местом проведения авиагонок станет Санкт-Петербург. Тогда была проведена своего рода презентация этих соревнований для Росавиации, подготовлена небольшая трасса и были показательные выступления пилотов, в числе которых был и Сергей Рахманин. Сейчас он судит выступления участников «Red Bull Air Race», а в 2007—2010 годах сам выступал на соревнованиях. До этого Сергей Рахманин занимался высшим пилотажем, дважды становился чемпионом мира, а также один раз был чемпионом Европы.

По словам Сергея Рахманина, около 10 лет назад провести соревнования по авиагонкам в Казани предлагал главный конструктор ОКБ им. Сухого Михаил Симонов, который считал город идеальным местом для соревнований. «Он мечтал, чтобы соревнования здесь прошли. Можно сказать, что нынешние гонки — это как память о нем», — отметил судья «Red Bull Air Race». К слову, сам Сергей Рахманин в Казани оказался впервые и подчеркнул красоту города.

Отметим, что чемпионат по авиагонкам и соревнования по высшему пилотажу сильно отличаются друг от друга. «Это абсолютно разные вещи — как фигурное катание и конькобежный спорт. У соревнований разные цели — здесь быстрее, там красивее», — считает Сергей Рахманин. Кроме того, соревнования интересны своей зрелищностью — самолеты летают низко на относительно высоких скоростях (до 370 км/ч). «Как показывает более чем 10-летний опыт проведения “Red Bull Air Race”, это достаточно безопасное зрелище», — добавил он. «Red Bull Air Race» проводится с 2003 года. После 2010 года был небольшой перерыв, в измененном формате соревнования продолжились в 2014 году, когда началась новая страница в истории чемпионата.

Самолеты, на которых выступают пилоты классов «Master» и «Challenger», несколько отличаются. Как пояснил Сергей Рахманин, участники класса «Challenger» летают на двухместных самолетах, которые, в отличие от одноместных, более тяжелые и менее скоростные.

В соревнованиях участвуют три типа самолетов с одинаковыми двигателями — Lycoming Thunderbolt AEIO-540-EXP. Так, участники в классе «Challenger» летают на самолетах «Extra 330LX», участники в классе «Master» — на «MXS-R» и «Edge 540». «Улучшив аэродинамику, можно сделать так, что самолет будет быстрее летать, меньше терять скорость при выполнении маневров. Такие модификации очень дорогие, поэтому для пилотов участие в соревнованиях дорогое», — отметил Сергей Рахманин. Помимо этого, недешево стоит и сам самолет — базовая модель, которую нужно дорабатывать, — более 300 тыс. долларов.

Все участники — в прошлом достаточно опытные пилоты. Сергей Рахманин рассказал, что несколько лет пилоты выступали в специальных костюмах, сейчас без них. «Эти костюмы повышают переносимость перегрузок примерно на 2 единицы. Сейчас исключили на треке элементы, такие как квадроворота, при выполнении которых пилоты испытывали длительные перегрузки. После того как ввели много ограниченней на трассе — по скорости, траектории, таких перегрузок, как раньше, нет», — пояснил Сергей Рахманин.

К перегрузкам можно подготовиться физически, для этого нужно летать. А вот диеты могут обернуться для пилота неприятностями. «Летчик должен нормально питаться, этого требует перегрузка, потому что если не доедать, чтобы согнать вес, можно во время перегрузки потерять сознание. Это очень опасно», — сказал он.

Чтобы избежать дисквалификации (а это явление довольно частое) и штрафов, пилотам необходимо избегать ошибок и придерживаться правил соревнований. «Ворота надо проходить горизонтально, без набора высоты и без снижения, с креном не более 10 градусов. Кроме того, нужно не отклоняться от трека — есть линия безопасности, за которую нельзя залетать. За это штрафуют серьезно. Мы также оцениваем скорость на входе, если она превышена, пилота дисквалифицируют», — отметил судья.

На проведение соревнований могут повлиять и погодные условия. Например, гонка может не состояться при сильном ветре, когда пилоны начнут падать. Так, при ветре силой 15 м/с пилоны уже не смогут стоять стабильно. Учитывается также нижний край облачности и видимость. Ветер, по словам Сергея Рахманина, вносит большие коррективы в пилотирование. «Направление и сила ветра могут сильно повлиять на трек. Если сегодня пилот слетает и ему все будет понятно, то завтра, при изменении ветра, летать будет уже очень сложно», — сказал он.

Уже завтра в Казани стартуют официальные тренировки чемпионата «Red Bull Air Race». А сами соревнования будут проходить два дня — 22 и 23 июля. Посмотреть гонки казанцев приглашают на Кремлевскую набережную, откуда открывается наилучший обзор на трассу.