Водителям на Кубани напомнили о внимательности за рулем
Сотрудники Госавтоинспеции Староминского района пригласили водителей принять участие в акции «Тебя ждут дома».
Сотрудники Госавтоинспеции Староминского района пригласили водителей принять участие в акции «Тебя ждут дома».
Участники акции обсудили причины дорожных аварий и признали, что главная ошибка всех автомобилистов — невнимательность на дороге, особенно при обгоне и выезде на полосу встречного движения, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Проезжающим мимо машинам раздавали памятки о поведении на дороге. Самые активные водители взяли в руки плакаты в виде дорожного знака «Тебя дома очень ждут!» и провели небольшой митинг.