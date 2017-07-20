Водителям на Кубани напомнили о внимательности за рулем

Участники акции обсудили причины дорожных аварий и признали, что главная ошибка всех автомобилистов — невнимательность на дороге, особенно при обгоне и выезде на полосу встречного движения, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.