В Волгоградской области разработают единую концепцию развития культуры

Источник: РИАЦ

Губернатор в ходе обсуждения с депутатами и общественниками работы по наведению порядка в сфере культуры получил разработать единую концепцию развития региональных музеев и театров и на ее основе принять единую государственную программу. Обязанность возложена на профильный комитет.

— Создание концепции необходимо. Нужно понимать, куда мы движемся, какими должны быть учреждения культуры, определить их количество, разноплановость, востребованность на новом современном этапе развития, приоритеты господдержки. Для этого стоит рассмотреть другие практики. Запрос на хороший, качественный проект в области культуры в обществе очень большой. Наша задача — создать условия, ваша — продукт. И вместе продвинуть его. Нужна концепция развития культуры на территории области во всем ее многообразии. Дискуссия должна быть об этом, — определил задачи Андрей Бочаров.

Учреждения культуры переживают не лучшие времена. Осознание причин поможет найти способы выхода из ситуации.

— Прошу не забывать, что главное действующее лицо, кто всех нас оценивает, причём объективно оценивает, всю нашу совместную работу, это люди. И от того, как мы все вместе, вне зависимости от наших разногласий в подходах по реализации задач развития культуры, отработаем, повторяю, вместе, создадим продукт, который будет востребован, будет зависеть отношение ко всем нам главного действующего лица, то есть зрителя, конкретного человека, который пойдёт и заплатит свои кровные. Если понравится, то вернётся и не раз, с семьёй и с друзьями, — подчеркнул губернатор.

Между тем многие учреждения культуры не могут похвастаться аншлагами.

— Мы проанализировали посещаемость учреждений культуры. Вывод неутешительный: при относительно низких ценах на билеты люди слабо посещают отдельные учреждения культуры. Спрашиваю руководителей этих учреждений: почему к вам не идут? Отвечают: люди не понимают искусства.

У меня другая позиция. Может, такие руководители не понимают, что нужно людям? Так зачем их держать на этих должностях? Каждый должен для себя решить, зачем он в сфере культуры. Давайте откровенно ответим на вопрос, почему люди не идут в театры и музеи, — отметил Андрей Бочаров.

Глава региона поручил председателю комитета культуры Владимиру Попкову всесторонне разобраться в сложившейся ситуации и предложить шаги по наведению порядка в этой сфере.

— Решения должны быть максимально выверены, взвешены и ко времени. Я их поддержу, — подчеркнул губернатор.

Поручение главы региона прокомментировали общественники. Как сказал заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области Александр Вязьмин, губернатор определил основные положения концепции развития культуры, представив в ходе прошедшего совещания программное выступление по вопросам, связанным с этой сферой.