В кантемировском поселке восстановят разбитую грузовиками асфальтированную дорогу
«КАМАЗы» перевозили через поселок щебень.
«КАМАЗы» перевозили через поселок щебень.
Работы по восстановлению асфальтированной дороги начали в поселке Кузнецовский Кантемировского района. Дорожники установили знаки, запрещающие движение большегрузного транспорта, нанесли дорожную разметку и начали частичный ремонт ям, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в администрации поселка в четверг, 20 июля.
После встречи главы администрации района и жителей Кузнецовского в среду, 12 июля, по поселковой дороге перестали ездить грузовики.
— В поселке после собрания закипела работа. Приехали дорожные службы. Теперь водители возят щебень через село Рудаевка, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Виктория Таранова.
По словам начальника кантемировского участка Россошанского дорожного
— Выложили около 50 т на разрушенное покрытие в 4,5 км. Всего предстоит отремонтировать дорогу на участке протяженностью семь км. Также восстановили разрушенный водоотвод. Работы предстоит много, — пояснил Александр Шипилов.
Контекст
Жители поселка Кузнецовский вышли на центральную улицу, чтобы преградить путь грузовым машинам во вторник, 11 июля. Грузовики возили через поселок щебень для строительства железной дороги в обход Украины и разбивали единственную асфальтированную дорогу в поселке.