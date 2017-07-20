В кантемировском поселке восстановят разбитую грузовиками асфальтированную дорогу

Источник: РИА "Воронеж"

Работы по восстановлению асфальтированной дороги начали в поселке Кузнецовский Кантемировского района. Дорожники установили знаки, запрещающие движение большегрузного транспорта, нанесли дорожную разметку и начали частичный ремонт ям, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в администрации поселка в четверг, 20 июля.

После встречи главы администрации района и жителей Кузнецовского в среду, 12 июля, по поселковой дороге перестали ездить грузовики.

— В поселке после собрания закипела работа. Приехали дорожные службы. Теперь водители возят щебень через село Рудаевка, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» местная жительница Виктория Таранова.

По словам начальника кантемировского участка Россошанского дорожного ремонтно-строительного управления № 1 Александра Шипилова, начали ямочный ремонт разрушенных участков.

— Выложили около 50 т на разрушенное покрытие в 4,5 км. Всего предстоит отремонтировать дорогу на участке протяженностью семь км. Также восстановили разрушенный водоотвод. Работы предстоит много, — пояснил Александр Шипилов.

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