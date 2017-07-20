Жара придет в Москву на следующей неделе

Жаркая погода придет в столичный регион на следующей неделе. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, по прогнозам синоптиков, уже в понедельник и вторник воздух в Москве прогреется до плюс 22−27 градусов, а в среду столбики термометров покажут 24−29 градусов выше нуля.

При этом не разочаруют москвичей и грядущие выходные, 22 и 23 июля: в городе установится теплая комфортная температура. «Ожидается солнечная погода с температурой 22−24 градуса, в субботу будет без осадков, в воскресенье — небольшой кратковременный дождь возможен местами по области», — отметили в метеослужбе.

Там также добавили, что к выходным до плюс 19 градусов прогреется и вода в Москве-реке, и желающие смогут наконец-то открыть купальный сезон.